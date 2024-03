L’attesa palpabile per il ritorno alla vita pubblica di Kate Middleton non sarà disattesa: sta mettendo a punto un piano in grande stile.

L’attesa per il ritorno di Kate Middleton alla vita pubblica si fa sempre più intensa, con i gossip che arrivano dal Regno Unito che suggeriscono un ritorno in grande stile dopo la sua assenza dovuta alla nota operazione all’addome subita lo scorso gennaio. Secondo i tabloid britannici, la Principessa di Galles avrebbe messo in atto una strategia segreta, coinvolgendo ex assistenti che lavorano instancabilmente per preparare il terreno per il suo rientro. L’obiettivo è chiaro: mettere in luce non solo la sua forza come donna e come madre, ma anche la sua figura di principessa, pronta a tornare in prima linea ai doveri reali. Con le speculazioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, l’attenzione del mondo è ora focalizzata sull’imminente ritorno di Kate, previsto per questa primavera – e forse già a Pasqua – segnando così la fine di una lunga convalescenza.

Kate Middleton: il piano per il suo ritorno alla vita pubblica

Andiamo con ordine e torniamo dal principio. Secondo le notizie che arrivano da Oltremanica, Kate Middleton starebbe pianificando il suo ritorno alla vita pubblica dopo l’assenza forzata. In seguito all’operazione all’addome subita lo scorso gennaio, la Principessa di Galles avrebbe infatti deciso di programmare un rientro in grande stile.

Lo riportano i tabloid: Kate avrebbe riportato in patria due ex assistenti che stanno “lavorando 24 ore su 24” a un piano segreto per il suo ritorno in prima linea ai doveri reali.

Del team fa parte anche il suo nuovo segretario particolare, il tenente colonnello Tom White, entrato in ruolo a gennaio. A quanto pare, queste persone starebbero mettendo a punto un nuovo programma in grado di mettere in luce la sua forza come donna, come madre e come principessa.

Il mondo attende impaziente dopo settimane di speculazioni nelle quali si sono rincorse le teorie più assurde. Il momento si avvicina: il suo come back è previsto in primavera, forse già a Pasqua, al termine della sua lunga convalescenza.

Photo Credits: Kikapress