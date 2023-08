Meghan Markle interviene direttamente per correggere il principe Harry dopo quella frase sui figli Archie e Lilibeth.

Meghan Markle è intervenuta prontamente per correggere il suo marito, il principe Harry, dopo che quest’ultimo aveva fatto un commento riguardante i loro figli. Si tratta di un evento che non si verifica così spesso, in quanto sia il Duca che la Duchessa di Sussex stanno tenendo un basso profilo riguardo ad Archie e Lilibeth. In particolare, quindi, il tono di Meghan dopo una frase di Harry che pare non essere piaciuta troppo, rappresenta una delle rare occasioni in cui la coppia ha parlato apertamente dei propri bambini. Ma cosa avrà mai detto il principe di tanto terribile da essere subito corretto dalla moglie?

Meghan Markle corregge Harry sui figli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020, abbandonando i loro ruoli nella royal family britannica. Attualmente, la coppia risiede a Montecito, in California, e sembra che stia considerando l’ipotesi di un futuro spostamento a Malibu.

Come tutti sanno, hanno due figli, Archie e Lilibet, ma è davvero raro che il pubblico possa intravederli. Anzi, sono stati avvistati solo in rare occasioni nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, i fan della coppia hanno avuto l’opportunità di dare uno sguardo nella vita dei due bambini grazie a un nuovo filmato condiviso nei giorni scorsi.

La coppia si è infatti mostrata in un video che li ritrae mentre comunicano con i vincitori del Responsible Tech Youth Power Fund, un’iniziativa di cui la loro Archewell Foundation è stata promotrice. Seduti fianco a fianco e visibilmente felici, i due coniugi hanno espresso congratulazioni ai premiati. Ma è stato lì che è venuto fuori il momento che non è piaciuto a Meghan Markle.

A metà del video, dopo che il Duca e la Duchessa hanno espresso gratitudine ai diversi premiati, la conversazione si è spostata sui loro figli, seppur in modo rapido.

“Grazie di cuore per tutto ciò che fate,” ha detto Harry al telefono con uno dei premiati, con Meghan che annuiva al suo fianco. Il Duca ha poi aggiunto: “Soprattutto i nostri figli, sono incredibilmente grati”. A quel punto, però, è stato interrotto dalla Duchessa che ha aggiunto un “Ancora non lo sanno” per correggere il marito. Harry, quindi, ha ripetuto le parole di Meghan prima di aggiungere un “Ma lo sapranno”.

Si è trattato di un battibecco in diretta oppure di un semplice momento di complicità?

