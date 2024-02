Meghan Markle infrange l’ennesima regola: ecco cosa ha fatto la settimana scorsa e per quale motivo la Regina Elisabetta non avrebbe approvato.

Meghan Markle ha fatto una nuova apparizione pubblica la scorsa settimana in Giamaica, facendo molto discutere per via di una delle sue scelte di stile riguardante le sue unghie (e che ancora una volta non è che sia così in regola con il protocollo di corte)! Si è trattata infatti di una decisione che ha rotto una tradizione reale che la defunta regina Elisabetta avrebbe seguito religiosamente. Ma cosa avrà mai fatto stavolta la moglie del principe Harry? E perché si stanno sviluppando tante polemiche su una scelta che riguarda essenzialmente il suo look? Andiamo a scoprirlo insieme.

Leggi anche:– Harry senza parole: l’agghiacciante reazione della regina Elisabetta quando le chiese il permesso di sposare Meghan Markle

Meghan Markle: ennesima regola infranta. Cosa ha fatto alle unghie

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la sua recente visita in Giamaica, Meghan Markle ha infranto una delle rigide regole reali della defunta Regina Elisabetta. La Duchessa di Sussex ha indossato un ensemble completamente nero, con una maxi gonna a palloncino che ha catturato l’attenzione di tutti. Sebbene il suo abbigliamento fosse impeccabile, è stata la scelta della manicure a far sollevare le sopracciglia dei reali e degli osservatori.

Contrariamente alle regole di corte che suggeriscono un aspetto naturale, comprese le unghie, Meghan ha optato per una manicure alla francese. Mentre la defunta Regina Elisabetta e Kate Middleton preferiscono utilizzare uno smalto rosa baby molto chiaro al fine di rispettare le regole, Meghan ha scelto una base beige con punte bianche su un taglio squadrato per le sue unghie.

Questa decisione non è solo una deviazione dalle regole reali, ma riflette anche il cambiamento di approccio di Meghan alla vita dopo aver lasciato la Famiglia Reale con il Principe Harry nel 2020. Da allora, l’ex attrice ha abbracciato nuove tendenze, dimostrando una libertà e un’indipendenza che si riflettono nelle sue scelte di stile, compresa la manicure alla francese.

La scelta di Meghan di optare per uno stile di manicure più audace rappresenta il suo desiderio di esprimere la propria individualità e libertà di scelta, anche se questo significa rompere con le tradizioni reali. Da quando ha lasciato i suoi incarichi reali, Meghan ha abbracciato la sua autenticità e creatività in modo evidente, trasmettendo un messaggio di empowerment attraverso le sue azioni e le sue scelte di stile.

Photo Credits: Kikapress