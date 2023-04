Scopri i motivi dietro la presunta preoccupazione di Meghan per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Meghan Markle sarebbe rimasta “sconvolta” dal fatto che i suoi figli non avrebbero potuto partecipare alle celebrazioni per l’incoronazione del mese prossimo.

Il principe Harry parteciperà alla cerimonia il 6 maggio, ma la duchessa del Sussex rimarrà in California con i loro due figli, Lilibet e Archie. Si dice che Meghan abbia deciso di non partecipare alla cerimonia dopo essere stata messa in una “posizione impossibile”, soprattutto per quanto riguarda i suoi figli.

Harry avrebbe anche espresso preoccupazioni per la sua sicurezza e l’accoglienza che avrebbe ricevuto dalla sua famiglia se avesse partecipato. Il Duca tornerà poi rapidamente in California per partecipare ai festeggiamenti per il quarto compleanno di Archie.

L’incoronazione del 6 maggio sarà la prima volta che Harry si troverà faccia a faccia con suo padre e suo fratello dal funerale della defunta regina Elisabetta II, lo scorso settembre, e la prima volta dopo l’uscita del suo libro di memorie, “Spare”, in cui aveva espresso un certo rancore verso di loro.

Foto: Kikapress