Ecco i dettagli del presunto piano segreto di Kensington Palace per il ritorno di Kate Middleton alla ribalta pubblica

Secondo quanto riportato da Federico Gatti, inviato di Mediaset nel Regno Unito, sembra che Kate Middleton stia pianificando un grande ritorno pubblico per il prossimo 31 marzo.

Kate Middleton tornerà a farsi vedere in occasione della Pasqua?

Si parla di un piano segreto da parte di Kensington Palace per far partecipare la Principessa del Galles alla messa di Pasqua a Sandringham. Il presunto piano per il ritorno pubblico di Kate Middleton sembra essere stato pianificato attentamente dal Palazzo.

La scelta di farla riapparire durante la messa di Pasqua potrebbe essere strategica, permettendo alla principessa di tornare sotto i riflettori in un contesto protetto, familiare e tradizionale, offrendo al contempo un’opportunità per mostrare il suo impegno e supporto alla famiglia reale britannica.

Questo approccio potrebbe essere mirato a dissipare eventuali speculazioni o critiche riguardanti la sua assenza dalle scene pubbliche e a riaffermare il suo ruolo all’interno della monarchia britannica.

Le altre indiscrezioni sui Duchi di Cambridge

Inoltre, dopo il polverone alzato per la foto modificata condivisa da Kate in occasione della Festa della Mamma nel Regno Unito, si prevede che a breve verrà diffusa una nuova foto ufficiale di William e Kate, anche per mettere a tacere le voci di un ipotetico divorzio.

Intanto, si continua a vociferare sul video diffuso online in cui si vedono William e Kate fuori da un negozio di fiducia, il Windsor Farm Shop, intenti a fare la spesa: alcuni sostengono che i guadagni dalla vendita del video siano stati di circa 200mila euro, altre fonti indicano una cifra più “modesta” di circa 40 mila euro.

