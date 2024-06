Al Trooping the Colour 2024 abbiamo rivisto Re Carlo III d’Inghilterra sul balcone di Buckingham Palace, ma per quale motivo il sovrano era così distratto?

Sta facendo discutere la presenza di Re Carlo III d’Inghilterra al Trooping the Colour 2024, nel quale è parso piuttosto distratto e con un linguaggio del corpo che sembrava esprimere un certo disagio. Ma cosa sarà successo al Re d’Inghilterra, attualmente alle prese con i noti problemi di salute dovuti alla sua lotta contro il cancro? Sul balcone di Buckingham Palace si è rivisto in pubblico sia lui che la nuora, Kate Middleton, oltre alla royal family al completo (fatta ovviamente eccezione per Harry e Meghan Markle). Ma quali erano le ragioni di questa sua “distrazione”? C’è qualcuno che ha provato a spiegarsela. Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa c’è dietro.

Re Carlo III ‘distratto’ durante il Trooping the Colour?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il Trooping the Colour dello scorso 15 giugno, Re Carlo III è ricomparso sul balcone di Buckingham Palace, dove però è parso piuttosto ‘distratto‘.

Il linguaggio del corpo del sovrano parlava chiaro – o almeno così ha detto Darren Stanton, esperto che ha parlato al Daily Express.

“Il Re ha mostrato esempi di sentimenti di gioia, ancora una volta con sorrisi genuini e casi di risate quando poteva rilassarsi un po’ di più – senza dubbio contento di essere riunito con la sua famiglia e di essere sostenuto da essa – ma percepiamo anche alcuni segnali cupi da parte sua“, ha esordito.

E poi ha aggiunto: “È immerso nei suoi pensieri e di tanto in tanto sembra essere piuttosto distratto, il che è comprensibile data la grande importanza di eventi come questi per la sua defunta madre, la Regina Elisabetta“.

Insomma, nulla di cui preoccuparsi, solo bisogno di essere sicuro che andasse tutto per il meglio.

Photo Credits: Kikapress