Spunta un retroscena durante un discorso di Harry e Meghan che forse ha anticipato i tempi su come sono andate poi le cose con la famiglia reale…

A distanza di qualche anno, spunta un retroscena avvenuto durante il Royal Foundation Forum del 2018, quando Meghan stava tenendo il suo discorso dell’emancipazione femminile.

Nel suo libro “Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors”, Tom Bower afferma che l’interruzione del discorso di Meghan Markle da parte del principe Harry (per riportare l’attenzione sul loro matrimonio che all’epoca era ancora da organizzare) nascondeva un motivo molto più profondo.

Harry, infatti, in quell’occasione sussurrò qualcosa a Meghan. Secondo Bower, quel gesto creò un’atmosfera imbarazzante tra i “Fab Four” (i due fratelli reali e le oro rispettive partner che all’epoca erano stati soprannominati appunto “i fantastici quattro”) e ha sconvolto i dirigenti della fondazione.

L’autore sostiene che Meghan abbia disturbato le abitudini dei membri reali con la sua visione di una monarchia moderna e il suo femminismo, ignorando il ruolo dei reali nel promuovere l’unità nazionale.

Foto: Kikapress