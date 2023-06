William e Kate avrebbero deciso di rinunciare alle lunghe trasferte reali per passare più tempo con i loro figli

La principessa Kate Middleton e il principe William hanno deciso di mettere la famiglia al primo posto, chiedendo la fine dei “lunghi tour reali” che li avrebbero tenuti lontani dai loro figli e costretti ad ingaggiare una tata.

Secondo una fonte reale, i duchi di Cambridge intendono dedicare più tempo ai loro tre bambini, George, Charlotte e Louis, rinunciando agli impegni che li avrebbero portati lontano da casa per lunghi periodi di tempo.

Jennie Bond, esperta di questioni reali, ha sottolineato che i giorni in cui i bambini venivano affidati alle cure delle tate durante i lunghi tour sono finiti per William e Kate. La coppia reale, estremamente popolare sia in patria che all’estero, vuole essere presente nella vita dei propri figli mentre crescono.

Pertanto, i tour futuri saranno brevi ed estremamente impegnativi, rispettando le vacanze scolastiche e consentendo a William e Kate di tornare a casa al più presto. Questa scelta rappresenta un punto di svolta per la famiglia reale britannica, poiché William e Kate, considerati le nuove figure di spicco della monarchia, hanno il desiderio di trovare un giusto equilibrio tra gli impegni reali e la vita familiare.

La decisione di non lasciare i bambini alla tata durante i lunghi tour avrà sicuramente un impatto significativo sulla loro vita, ed è un segno del loro impegno come genitori e della volontà di bilanciare i doveri reali con le esigenze familiari.

