Bruno Vespa e il dibattito con Domenico De Masi sulla guerra in Ucraina: il botta e risposta e le opinioni su Zelensky e il conflitto

Durante il programma “5 Minuti” su Rai 1, si è svolto un dibattito tra il sociologo Domenico De Masi e il conduttore Bruno Vespa, riguardo a Zelensky e la guerra in Ucraina.

De Masi ha affermato che Zelensky e Biden hanno tratto vantaggio da questa guerra, sottolineando che Zelensky è stato trattato in modo differente soltanto a causa del conflitto. Vespa ha replicato dicendo che Zelensky è il leader di un paese aggredito e il professore ha ribattuto che il modo in cui è stato invece accolto il presidente dell’Afghanistan dimostra che il mondo non è affatto pacifico e Vespa ha continuato a insistere.

De Masi ha poi spiegato il suo punto di vista secondo il quale entrambe le nazioni hanno iniziato la guerra, mentre Vespa ha sostenuto che la guerra è iniziata il 22 febbraio 2022 da parte della Russia. A quel punto, il professore ha risposto che che la guerra in realtà è iniziata alcuni anni prima, aggiungendo: “Non finga, lei lo sa meglio di me”. Il dibattito si è concluso con Vespa che ha dichiarato di rispettare le idee di De Masi, ma di non condividerle.

“Il sorriso di Vespa alla fine, che sa che la guerra non è iniziata 1 anno fa ma molto prima”, “Invito a recuperare su RaiPlay la puntata di stasera di 5 Minuti. L’intervento di De Masi sulla guerra merita di non cadere nel dimenticatoio” hanno twittato alcuni utenti.

Foto: Kikapress