Suzuki Music Party: durante la serata arrivano gli auguri di Amadeus a Carlo Conti per Sanremo. I telespettatori notano però qualcosa di curioso.

Amadeus ha condotto Suzuki Music Party in prima serata sul Nove, un evento musicale che ha fatto da anteprima al game show ‘Chissà chi è‘, ovvero la nuova edizione de ‘I soliti ignoti‘ che a partire da questa sera, 23 settembre 2024, farà da quotidiano appuntamento pre-serale per tutti i telespettatori del canale televisivo del gruppo Warner Bros. Discovery. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nella sua serata di esordio sulla nuova rete televisiva, il buon Amadeus ha voluto fare gli auguri a Carlo Conti, che da lui raccoglie il testimone di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Tutto molto bello, se non fossi che in molti hanno notato qualcosa di strano. Curiosi di scoprire di che cosa si tratta?

Suzuki Music Party: Amadeus e gli strani auguri a Carlo Conti per il prossimo Sanremo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’esordio di Amadeus sul Nove è finalmente arrivato ieri sera, domenica 22 settembre, con Suzuki Music Party. Lo spettacolo fa da antipasto a Chissà chi è, ovvero l’edizione in salsa Warner Bros Discovery de I Soliti Ignoti, che comincerà invece stasera.

Fin qui tutto ampiamente anticipato, se non fosse che durante la serata Amadeus ha voluto fare gli auguri a Carlo Conti che condurrà al suo posto il prossimo Sanremo.

“A proposito di Sanremo, fatemi fare un sentito e sincero in bocca al lupo a un amico e professionista, Carlo Conti, che farà sicuramente un grande Festival. Ciao Carlo!”, ha detto sul palco dell’Allianz Cloud di Milano.

Il gesto, in realtà, fa discutere perché Amadeus, durante il Suzuki Music Party, ha spesso fatto riferimento ai suoi Sanremo, dandosi un po’ delle arie a riguardo. Quasi come se l’augurio a Carlo Conti sia una sfida a fare meglio!

E’ successo durante la prima puntata di Suzuki Music Party: Amadeus come Mattarella a reti unificate. Lo stratagemma per fare alti ascolti?

In molti intanto hanno notato che la prima serata del Suzuki Music Party è andata in onda su diverse reti del gruppo Warner Bros Discovery.

L’esordio di Amadeus, infatti, deve essere stato talmente importante per il network da programmarlo a reti unificati quasi come i discorsi del presidente della Repubblica.

Di fatto, però, Suzuky Music Party è andato in onda su Nove, Real Time, Food Network, Warner Bros Tv, Giallo, K2, Frisbee, DMax, Hgtv e MotorTrend…

