Holden è stato cancellato dal filmato di promo dell’edizione numero 24 di Amici? Divampa la polemica per la sua assenza.

Con l’estate che ormai è arrivata al suo ultimo mese, è tempo di indiscrezioni sulla nuova stagione televisiva e, dopo i rumors sul Grande Fratello, arrivano anche quelli sulla nuova stagione di Amici e sul fatto che Holden sia stato in qualche modo cancellato dal promo dell’edizione numero 24 della scuola di Maria De Filippi. Sappiamo con certezza che la data d’inizio del programma è stata già fissata per il 15 settembre, ma la polemica divampa per quello che sta accadendo con la diffusione dei primi spot promozionali… Che cosa avranno mai fatto ad Holden? Per quale motivo non è presente negli spot? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Holden non presente nel promo di Amici 24: scoppia la polemica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Non c’è edizione di Amici senza polemica e anche l’edizione che comincerà il prossimo settembre non poteva essere da meno.

Anzi, già nel promo di Amici 24 comparso in questi giorni, in molti hanno notato l’assenza di Holden, tra i protagonisti della scorsa stagione. Lui, figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini), lo scorso anno si è classificato quinto, portandosi a casa il premio delle Radio.

Nello spot, però, non c’è. Ci sono invece altri ex allievi della scuola, come Marisol, Gaia, Dustin, Sarah, Nicholas, Petit, Mida, Giovanni, Lil Jolie, Lucia e Kumo.

Per quale motivo è Holden l’unico assente? I suoi fan non ci stanno e hanno dato vita a una polemica in rete, notando come il suo percorso sia stato praticamente cancellato. Quale sarà la vera ragione?

Holden che fine ha fatto? Ecco cosa accadrà a Novembre

Quel che è certo è che Holden non si ferma certo per queste quisquilie. Anzi, il cantante andrà in tour a partire da novembre, toccando le principali città italiane nel corso di tutto il mese. Sarà infatti a Firenze, Perugia, Bari, Napoli, Roma, Roncade (TV), Bologna, Torino e Milano… Per chi ne ha apprezzato il percorso ad Amici 23, perderselo sarà impossibile!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications