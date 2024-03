Amici 23: arrivano gli spoiler del serale. La registrazione della seconda puntata sospesa per un’incidente durante l’esibizione di Mattia Zenzola.

Lo studio di Amici 23 è stato teatro di un imprevisto durante le registrazioni della seconda puntata del serale – che andrà in onda domani sera – lasciando il pubblico presente con il fiato sospeso e gli appassionati del programma in attesa di conoscere i dettagli di quanto accaduto: gli spoiler ci hanno svelato che un evento inatteso ha interrotto il normale svolgimento dello show, mettendo a rischio la sicurezza dei ragazzi della scuola, ma non solo.

Amici 23, gli spoiler della seconda puntata del serale: incidente durante l’esibizione di Mattia Zenzola

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante le registrazioni della puntata serale di Amici 23 che andrà in onda domani sera, gli spoiler ci rivelano che c’è stato un piccolo incidente durante un’esibizione.

A quanto pare, è saltata una mattonella dello studio, mettendo in pericolo la sicurezza dei ragazzi dato che è fatta di vetro tagliente.

Per questo motivo, la registrazione è stata interrotta, dato che hanno dovuto fermare temporaneamente il programma per sistemare il pavimento.

Particolare anche il momento nel quale è accaduto, dato che è successo durante il guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas. La mattonella è saltata quando il vincitore dello scorso anno, Mattia Zenzola, stava dimostrando la coreografia flamenca montata da Raimondo Todaro per Giovanni.

Amici, chi è stato eliminato dalla seconda puntata del serale: il nome tanto atteso

Nel frattempo, grazie agli spoiler sappiamo anche i nomi di chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale di Amici 23.

Si tratta di Nicholas Borgogni, che ha dovuto lasciare il programma al termine della prima manche. Ma non solo: al ballottaggio finale ci sono Giovanni e Marisol. Chi dei due sarà eliminato?

