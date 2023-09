Uno dei cantanti della nuova classe di Amici finisce già al centro delle polemiche e si becca il primo “compitino”

I concorrenti di Amici hanno già fatto parlare di loro. In particolare, uno dei cantanti ha attirato l’attenzione per una dichiarazione audace nei confronti del professore di canto Rudy Zerbi. Subito dopo l’inizio del programma, Zerbi è entrato in studio per annunciare un premio speciale per il “fenomeno della classe”.

Ha mostrato un video in cui il concorrente Holy Francisco aveva fatto un commento irriverente su di lui. In seguito, Holy si è scusato, spiegando che intendeva solo scherzare e accettare una sfida lanciata dalla concorrente Petit. Non aveva nulla di personale contro Rudy Zerbi.

Tuttavia, Zerbi non è rimasto impressionato dall’esibizione di Holy e ha assegnato al cantante un “compitino” disciplinare per il suo comportamento e la sua performance. Ha dichiarato che non era il modo corretto di iniziare e ha chiesto a Holy di dimostrare il suo talento cantando una cover. In seguito, ha annunciato che il cantante avrebbe dovuto svolgere un compito in italiano o inglese per cercare di impressionarlo.

Holy ha più volte ripetuto “non me ne voglio andare per questa cosa” e al post sui social che la trasmissione ha pubblicato per sapere cosa ne pensasse il pubblico, a sorpresa ha risposto in modo sarcastico l’ex allievo Wax, scrivendo un “ma tanto non te ne vai” che ad alcuni è sembrato piuttosto “velenoso”.

Risposte aberranti sotto il post delle regole di Alessandra Celentano per la nuova edizione di Amici: cosa hanno scritto gli utenti

Intanto, la professoressa Alessandra Celentano ha stilato un regolamento preciso per gli allievi, soprattutto per i ballerini, riguardante la disciplina, la cura del proprio aspetto, il rispetto fuori e dentro la sala prove e così via.

Richieste più che lecite, che però ancora una volta qualcuno ha provato a strumentalizzare decontestualizzandole, a partire da quella inerente al peso forma che devono mantenere i ballerini. Sotto il post di amici sono spuntati “commenti aberranti” e botta e risposta tra diversi utenti.

Foto: Ufficio Stampa_Red Communications