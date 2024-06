In occasione del concerto di Gigi D’Alessio “Uno come te” andato in onda il 13 giugno su Rai Uno, i fan di Annalisa non hanno apprezzato un taglio…

Grande successo per il concerto evento di Gigi D’Alessio “Gigi – Uno come te – L’emozione continua“, tenutosi a Piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare i trentadue anni di carriera del cantautore e andato in onda nella serata del 13 giugno su Rai Uno: a far parlare, più che le performance di D’Alessio, è stato un particolare taglio apportato ad una canzone di Annalisa, nonché il fatto che sia stato creato una sorta di mash-up che non è andato giù a tutti i fan della cantante. Ma cosa è mai successo sul palco napoletano? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che la fanbase di Annalisa sta lamentando sui social sin da ieri sera.

Annalisa a Uno come te, il concerto evento di Gigi D’Alessio: i fan infuriati per il taglio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra gli artisti saliti sul palco di Piazza del Plebiscito in occasione di “Uno come te” di Gigi D’Alessio c’è stata anche Annalisa.

La cantante si è esibita sulle note della sua iconica “Sinceramente“, peccato che sia stata tagliata sul bridge, causando la reazione dei fan.

Tra un “perché hanno tagliato il bridge più iconico del 2024?” e un “Ma il bridge di Sinceramente è saltato perché veniva giù Piazza del Plebiscito?”, sono in tanti quelli che si sono ribellati a quanto accaduto.

Ma non è tutto e non è stato l’unico ‘taglio’ subito da Annalisa. Quando Annalisa ha cantato la sua “Mon amour“, ad un certo punto si è interrotta facendo partire un mash-up con una canzone di Gigi D’Alessio che porta lo stesso titolo…

