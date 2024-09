Barbara D’Urso sarà tra gli ospiti di Ballando con le stelle: la reazione terribile di Selvaggia Lucarelli dopo l’annuncio è da vedere!

Sabato prossimo su Rai Uno comincerà la nuova edizione di Ballando con le Stelle e, tra un concorrente e l’altro, Milly Carlucci ha annunciato anche una guest star di prim’ordine: Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva, la cui ultima apparizione in un programma tutto suo risale a La Pupa e il Secchione Show nel 2022, ritorna quindi in Rai dopo l’apparizione a Domenica In del 3 marzo scorso. A reagire all’annuncio è arrivata immediatamente Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso una Instagram Stories che parla assolutamente chiaro. Cosa avrà mai detto a riguardo proprio lei, che con Barbara D’Urso non ha certo un rapporto così idilliaco? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024: la reazione di Selvaggia Lucarelli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le guest star della prossima edizione di Ballando con le stelle ci sarà Barbara D’Urso.

La conduttrice tv tornerà in Rai nelle vesti di ballerina per una notte.

A confermarlo è stata Milly Carlucci in persona durante la conferenza stampa di presentazione del programma. La D’Urso sarà ospite nella seconda puntata dello show, che andrà in onda il 5 ottobre.

La reazione di Selvaggia Lucarelli, sempre molto critica nei confronti di Barbara D’Urso, non poteva mancare. Su Instagram, la giornalista ha condiviso una storia in cui mostra un articolo che annuncia la presenza di Carmelita nel programma di Rai Uno, sottolineando la data del 5 ottobre e scrivendo ironicamente “Proprio il giorno in cui ho pilates!”

Il giudizio sferzante di Selvaggia Lucarelli, però, non fermerà Milly Carlucci che durante la conferenza stampa ha confermato il motivo della presenza di Carmelita: “Abbiamo voluto Barbara d’Urso non per creare polemiche. L’ho invitata anni fa, ma non siamo riusciti ad averla. Ci siamo sempre tenute in contatto e quest’anno si è ripresentata l’occasione. L’abbiamo invitata perché è un personaggio importante ed ha una presenza carismatica con il suo pubblico di riferimento“.

Photo credits: Kikapress