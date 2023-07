La sorella di Barbara D’Urso protesta contro Mediaset per il mancato rinnovo del contratto della conduttrice di Pomeriggio 5. Ecco cosa ha scritto.

Qualche mese fa è arrivata la notizia del mancato rinnovo del contratto di Barbara D’Urso per Pomeriggio 5 da parte di Mediaset: oggi che la stagione televisiva è praticamente finita, arriva l’ufficialità e, sui social, anche lo sfogo della sorella della conduttrice, che non le ha mandate certo a dire. Ma con chi se la sarà mai presa Daniela D’Urso? E riuscirà il suo sfogo a far cambiare idea ai vertici di Mediaset?

Pomeriggio 5: la sorella di Barbara D’Urso protesta per il mancato rinnovo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Non è una novità che Barbara D’Urso non avrebbe più condotto il suo Pomeriggio 5 sulle reti Mediaset. È per questo che lo sfogo di sua sorella sui social appare un po’ come un fulmine a ciel sereno.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5″, è il comunicato emesso dal Biscione. Che ha precisato: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali“.

Daniela D’Urso però non ha digerito questa esternazione da parte della rete. Tanto che scritto su Twitter un “Solidarietà. Punto. E facciamo rumore, ca..o“, con tanto di hashtag #iostoconbarbaradurso. Una sorta di invito alla ribellione per il popolo del pubblico di Pomeriggio 5.

E mentre tanti fan cominciano a raccogliere l’invito di Daniela a fare rumore, c’è chi propone davvero una sorta di rivolta per quanto accaduto… Insomma: assisteremo a una rivoluzione dei fan della D’Urso?

Sai quanto guadagnava per una sola puntata di Pomeriggio Cinque? La cifra che non ti aspetti

Qualche anno fa venne fuori anche a quanto ammontava il guadagno netto della conduttrice per una singola puntata di Pomeriggio 5: circa 8mila euro al giorno! Insomma, una cifra considerevole per un solo episodio del programma, che saliva a 15mila euro per le maxi dirette di programmi come Domenica Live.

Può sembrare poco rispetto ai cachet di altri personaggi televisivi, ma con i numerosi programmi condotti negli anni dalla mitica Barbarella, si calcolava che la conduttrice guadagnasse circa 6 milioni di euro all’anno…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset