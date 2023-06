Achille Lauro allontana il microfono e canta con il pubblico il suo pezzo della hit “Mille”

Mercoledì 21 giugno 2023 è stato inaugurato il palco itinerante di Radio Norba a Bari per la prima tappa di Battiti Live, il tour musicale che porta la musica dal vivo in giro per l’Italia.

Anche quest’anno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono i conduttori dello spettacolo, affiancati dall’influencer Mariasole Pollio. Tra gli artisti che si sono esibiti durante la prima tappa ci sono stati Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Quest’ultimo, inaspettatamente, ha deciso di mostrare al pubblico che si stava esibendo in playback, allontanando il microfono dalla bocca e salutando il pubblico a pochi metri da lui.

“Stasera Achille Lauro ha cantato “Mille” sul palco di Battiti live in playback a Bari!”, “Achille Lauro odia così tanto essere lì e Fedez odia così tanto Achille Lauro stasera, mi spiace per Orietta lì in mezzo” hanno twittato alcuni utenti.

Battiti Live, ‘non la ricordiamo’: il retroscena di Fedez e Achille Lauro prima di salire sul palco

Intanto sui social, spunta un video di Fedez che, insieme ad Achille Lauro, pochi minuti prima confessa al suo pubblico di non ricordarsi il testo della canzone: “Dobbiamo cantare ‘Mille’ ma non ce la ricordiamo”. “Tanto se la ricordano gli altri” ha aggiunto Achille Lauro.

Foto: Kikapress