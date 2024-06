Scopri le gaffe memorabili di Ilary Blasi e Alvin a “Battiti Live”. I momenti top e flop, tra risate e imprevisti

Il debutto di Ilary Blasi a “Battiti Live” 2024, trasmesso da Molfetta, è stato caratterizzato da alcuni momenti imbarazzanti. Durante la serata, la conduttrice ha avuto difficoltà a seguire le indicazioni degli autori, mostrando un po’ di confusione sul palco.

Uno degli episodi più memorabili è stato quando Ilary, ignara di avere il microfono acceso dietro le quinte, ha discusso apertamente con gli autori, chiedendo cosa dire e ammettendo di leggere ciò che le veniva suggerito. Il tutto mentre Alvin la attendeva sul palco per continuare con lo spettacolo. Ilary ha avuto problemi nel condurre e ha cercato ripetutamente l’aiuto del team di produzione, rivelando la sua vulnerabilità.

Nonostante queste gaffe, la sua autenticità e il suo atteggiamento spontaneo hanno attirato simpatia e divertimento da parte del pubblico, che ha apprezzato la sua sincerità. Anche Alvin ha commesso una gaffe memorabile scambiando Mr Rain per Alex Britti. Dopo l’esibizione di Mr Rain, Alvin, distratto e ignaro dell’errore, ha ringraziato calorosamente Alex Britti, causando risate tra il pubblico e sui social.

È successo mentre cantavano Big Mama e Alessandra Amoroso: il microfono accesso durante il Battiti Live. Si è sentito chiaramente

Intanto, sui social non è sfuggita la reazione del pubblico presente durante l’esibizione di Big Mama e Alessandra Amoroso: la prima fila, in particolare, ha cantato a squarciagola la canzone delle due, tanto da interferire e sovrapporsi nell’audio dei microfoni delle due cantanti: Big Mama e Alessandra Amoroso quasi non sono riuscite a trattenere le risate durante la loro esibizione. “Si sentiva di più il pubblico della prima fila che loro” ha commentato un utente.

Foto: Kikapress