Mattia Zenzola conquista il palco e il pubblico della prima serata di Battiti Live

Battiti Live è iniziato e come ogni anno, anche in questa edizione, nel corpo di ballo che accompagna gli artisti partecipano ballerini che abbiamo visto ad Amici di Maria De Filippi.

Il programma Battiti Live va in onda su Italia Uno in cinque serate: il 21, 24 e 25 giugno a Bari, e il 7 e 9 luglio a Gallipoli, e nel cast del 2023 non poteva mancare l’ultimo vincitore, Mattia Zenzola.

Durante la prima tappa, persino il presentatore, Alan Palmieri, ha deciso di salutarlo pubblicamente: “Volevo salutare Mattia che questa sera è qui con noi, lui poi è proprio barese”.

Su Twitter non sono mancati messaggi di apprezzamento per il ballerino. “Hai infuocato anche il palco di battiti live, hai portato la tua grinta, la tua energia e la tua arte. Fiera di tutto ciò che stai raggiungendo e che continuerai a raggiungere. Brilli come non mai”, “Non esiste niente di più perfetto e preciso al mondo come i giri di Mattia Zenzola, quel palco è suo”, “Mattia sei arte allo stato puro tu. Ogni giorno che passa mi regali emozioni sempre più nuove. Sto seguendo battiti solo per te” hanno scritto alcuni fan.

Paola e Chiara a Battiti Live, il gesto di Paola fa commuovere il pubblico

Sui social in tanti hanno notato anche il gesto di Paola Iezzi, che sul palco si è avvicinata a sua sorella Chiara durante l’esibizione, secondo alcuni per supportarla durante un breve momento difficoltà.

“Paola che appena la vede un attimo in difficoltà va subito da lei… Sono così debole, non toccatemi” ha twittato un fan.

Photo Credits: Ufficio Stampa Amici, Red Communications