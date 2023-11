Belen Rodriguez è alle Maldive con Elio ma quel viaggio potrebbe sconvolgere tutto. Scopri cos’è successo e cosa ha mostrato lei nelle storie

Belen Rodriguez torna al centro dei riflettori per via di una foto postata dalle Maldive, dove si trova con Elio Lorenzoni. L’immagine, comparsa nelle sue Instagram Stories, è infatti una di quelle bomba, che fanno presagire un matrimonio tra la showgirl argentina e l’imprenditore. Ma cosa avrà mai mostrato la Rodriguez di tanto sconvolgente? Quella alle Maldive con Elio non era solo una semplice vacanza di relax? Qual è l’evento che potrebbe sconvolgere ancora una volta la sua vita? E, soprattutto, come l’avranno presa Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, che su Instagram sembrano altrettanto attivi?

LEGGI ANCHE:– Da quanto tempo la Rodriguez è fidanzata con Elio Lorenzoni? I conti non tornano…

Belen Rodriguez alle Maldive con Elio: la foto che fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Belen Rodriguez è al momento in vacanza con Elio alle Maldive. Ma il dettaglio che fa discutere è un’altro.

La showgirl argentina ha postato l’immagine della sua mano sinistra con un anello all’anulare e la scritta SI. Inutile dire che un’immagine di questo tipo sembra voler dire una sola cosa: matrimonio con Elio Lorenzoni. Insomma, tutto fa pensare che Elio le abbia fatto la proposta… D’altronde stanno insieme da poco, ma si conoscono da 12 anni!

La reazione di Stefano de Martino dopo la foto dell’anello di Belen

Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, non ha commentato per ora la foto del suo anello postato dalle Maldive. Al momento, l’ex ballerino di Amici è a Londra, da dove si è mostrato felice insieme al figlio Santiago, in giro per la capitale inglese.

A far discutere è però qualcosa che è comparso sotto il post di Stefano: un like di Cecilia Rodriguez… la sorella di Belen. Che nasconda qualcos’altro?

La Rodriguez lo chiederà a Stefano de Martino: accadrà Mercoledì. La richiesta che spiazzerà tutti i fan dell’ex coppia

Nel frattempo, spuntano nuove voci su Belen Rodriguez. Secondo Deianira Marzano, mercoledì uscirà un’intervista alla showgirl su Chi, con tanto di servizio fotografico.

Le indiscrezioni dicono che probabilmente Belen rivelerà che sta aspettando la separazione o il divorzio da Stefano, dopo averlo richiesto circa un mese fa… E, contestualmente, potrebbe arrivare l’ufficialità sulla proposta di matrimonio ricevuta da Elio. Cosa succederà?

Photo Credits: Kikapress