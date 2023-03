Ornella Vanoni, a ‘Belve’ mostra un lato di sé che non tutti conoscevano

Ornella Vanoni ha rilasciato un’intensa intervista a ‘Belve’, in cui ha parlato a Francesca Fagnani con trasparenza delle sue paure e della sua autenticità.

Nonostante sia considerata un mito intramontabile, Ornella ha confessato di aver avuto molta paura di salire sul palco o di recitare a teatro, ma ha superato queste difficoltà e ha continuato a esibirsi con successo. Ornella ha anche condiviso un aneddoto curioso sulla sua giovinezza, quando faceva un uso piuttosto limitato degli indumenti intimi, suscitando scandalo.

C’è un dettaglio dell’artista che però ha colpito gli spettatori, e molti non l’avevano mai notato prima: una cicatrice sul collo causata dalla malattia di tisi, che ha portato Ornella negli anni a sperimentare vari look per coprirla e per spostare l’attenzione su altre parti del suo corpo, realizzando così di piacere molto agli uomini. Le donne invece, a suo dire, per tanto tempo non l’hanno amata allo stesso modo.

“Sono sicuro al 100% che la Vanoni ha chiesto alla Fagnani di sedersi dall’altro lato perché è il suo profilo migliore è il sinistro”, “Hanno invertito le sedute. Ornella sta alla destra e Francesca Fagnani sta a sinistra” hanno commentato alcuni utenti. “Ci mancherebbe, per Ornella si cambia” ha risposto la stessa conduttrice su Twitter.

Intanto, su Twitter, Fiorello ha fatto capire di stare seguendo l’intervista, commentando con un “spettacolo” l’ospitata di Ornella Vanoni a ‘Belve’. Se n’è accorta anche Francesca Fagnani, che ha ri-condiviso il commento di Fiorello scrivendo: “Sempre generoso come solo i grandi sanno essere”.

Fiorello è proprio uno degli artisti che, per il momento, non è ancora stato mai intervistato a ‘Belve’. Riuscirà prima o poi Francesca Fagnani a portarlo nel suo studio?

Foto: Kikapress