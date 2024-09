Cantante eliminata da Fedez a X Factor risponde con un TikTok pungente dopo una “stonatura” del rapper al concerto, scatenando polemiche sui social.

Dopo un’esperienza deludente a X Factor, una cantante eliminata da Fedez durante le selezioni degli anni passati, ha deciso di esprimere tutta la sua frustrazione sui social media. Negli ultimi giorni sono infatti diventati virali dei video in cui Fedez si esibisce sul palco stonando in modo evidente: in un episodio in particolare ha interrotto l’esibizione sul palco chiedendo al fonico di sistemare l’autotune.

La cantante – @DoraLeeMarchi sui social – ha colto al volo l’opportunità di rispondere con un TikTok pungente, attirando l’attenzione dei fan e scatenando un dibattito. Il suo discorso inizia così: “Se io penso che sono stata eliminata da X-Factor nel 2015 da questo qui che canta così… ‘Una vita in salita’ te lo spiego io Fedez cos’è: è fare 120 date l’anno da tre ore l’una per vent’anni, è svegliarsi al mattino e non avere la voce per riuscire a parlare con i tuoi cari […] È non riuscire ad arrivare a fine mese nonostante tu ci metta l’anima, significa non andare alla recita di tua figlia perché quella sera c’è una serata che ti serve perché devi pagare le bollette”.

La cantante continua: “Ci vuole rispetto sia per la musica che per le persone che ti stanno ascoltando: io sono stata eliminata da te perché hai detto che io ho un modo di cantare ‘vecchio’. Per te il modo di cantare moderno è essere stonati e non saper cantare. Io sarò vecchia, avrò un modo di cantare vecchio, però ho sempre avuto rispetto della musica […] ormai l’unico modo per uscire per un artista è quello di andare a un talent, non c’è un altro modo. Lui ha mandato via gente che sapeva cantare, che ha fatto questo magari anche tutta la vita o che stava solo iniziando ma aveva le doti. Lui è diventato famoso sulle spalle degli altri”.

La cantante poi conclude: “Fattelo dire, Fedez: tu non hai nessun tipo di dote musicale. Oggi sono qua io a giudicare te, io che posso perché faccio questo mestiere da 25 anni e ho fatto palchi anche grossi come i tuoi […] non mi sono mai permessa di salire sul palco e non avere neanche la capacità di essere intonata: se io non sto bene quella sera sul palco non ci salgo, il problema è che tu sei così anche quando stai bene. Tu non sai cantare, è questo il problema, e ti esponi comunque come se fossi Eminem, come se fossi Pavarotti. Tu eri lì e ti sei permesso di giudicare e di tarpare le ali a persone che avevano un futuro, e non parlo solo per me. Il karma ti ridarà quello che tu gli hai dato, idem per me”.

Un cantante su Tik Tok mostra a tutti da cosa è stata causata la ‘stonatura’ di Fedez: Non ci sono dubbi

Dall’altra parte, però, c’è anche chi ha provato tecnicamente a “difendere” Fedez: le sue recenti stonature sarebbero stata date da un’impostazione sbagliata dell’autotune. Numerosi creator sui social hanno preso in esame le immagini e l’audio del concerto del rapper tenutosi a Torrenova (Messina) durante Festival Agroalimentare “Amunì”.

Un Tiktoker, ad esempio, ha pubblicato un video in cui canta nel suo studio mentre attiva e disattiva l’autotune: “Non è per schierarmi dalla parte di nessuno, ma questo è il risultato quando sbagli ad impostare l’autotune”.

Un’altra giovane tiktoker ha esortato gli utenti ad approfondire la tematica senza soffermarsi alla superficie, analizzando l’aspetto tecnico dell’autotune. Questo strumento corregge le note emesse vocalmente secondo impostazioni tecniche precise che, se alterate o non impostate a dovere, fanno ottenere un risultato più o meno uguale a quello ottenuto da Fedez.

Foto: Kikapress