Cesara Buonamici interviene sul caso di Giulia Cecchettin e sulle parole della sorella Elena. Cosa ha detto a Pomeriggio Cinque?

Fa discutere una presa di posizione di Cesara Buonamici, quando a Pomeriggio Cinque si è parlato dell’assassinio di Giulia Cecchettin e, in particolare, delle parole pronunciate dalla sorella della ragazza, Elena, a Dritto e Rovescio. Quella della giornalista e opinionista del Grande Fratello è un’opinione che ha lanciato il web nello sconcerto. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile?

LEGGI ANCHE:– Il padre di Giulia Cecchettin sconcertato, è successo con alcuni giornalisti durante la sua prima dichiarazione: ‘è imbarazzante’. Cosa è successo

Cesara Buonamici sul discorso di Elena Cecchettin: le sue parole a Pomeriggio 5 fanno discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Pomeriggio 5 del 21 novembre, gli ospiti di Myrta Merlino hanno parlato dell’assassinio di Giulia Cecchettin e anche delle parole di Elena, sorella della ragazza.

La sera prima, a Dritto e Rovescio, infatti, aveva dichiarato: “In questi giorni si è sentito parlare di Turetta e molte persone lo hanno additato come un mostro, come un malato. Ma lui mostro non è, perché mostro è l’eccezione alla società. Mostro è quello che esce dai canoni normali della nostra società. Ma lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupr0. La cultura dello stupr0 è quell’insieme di azioni che sono volte a limitare la libertà della donna. Come controllare un telefono, come essere possessivi o fare catcalling. È una struttura che beneficia tutti gli uomini”.

Per questo motivo stupisce l’opinione di Cesara Buonamici sulle parole di Elena Cecchettin, sulla quale ha detto: “Quello che dice la sorella francamente io non lo seguo. Ci vedo una specie di volontà politica. Sembra un pochino forzato“.

"Il discorso di Elena sembra un po' forzato, ci vedo una specie di volontà politica"



Cesara Buonamici a #Pomeriggio5 commentando le parole di Elena, la sorella di #GiuliaCecchettin pic.twitter.com/Y9YCOfyy7u — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 20, 2023

I commenti dei telespettatori sulle parole della Buonamici

In tanti, sul web, hanno commentato l’uscita di Cesara Buonamici, scrivendo cose come “Cesara, ma perché?” o “Sinceramente da una donna intelligente, come pensavo fosse, non mi sarei mai aspettata un discorso così“.

Qualcun altro invece addita la giornalista, scrivendo: “Me lo aspettavo da lei, come opinionista è sempre dalla parte degli uomini misogini. Sempre“.

E c’è chi fa notare qualcosa nel programma dove lei è opinionista: “Tra l’ altro al Grande Fratello sta succedendo qualcosa di molto brutto nel silenzio totale. Il modo in cui alcuni ragazzotti trattano Beatrice Luzzi, e le parole da uomini italici che le rivolgono sono raccappriccianti“.

E qualcuno (Gaia Tortora, vice direttrice del TG LA7) conclude: “Perché ogni tanto bisognerebbe avere l’umiltà di dire ‘non so, non sono nei suoi panni e non voglio dare giudizi‘. Io sono senza parole da giorni e vedo tutti avere ricette, certezze. Qui di certo c’è una ragazza morta e due padri che ci stanno dando una enorme lezione“.

Perché ogni tanto bisognerebbe avere l'umiltà di dire "non so, non sono nei suoi panni e non voglio dare giudizi". Io sono senza parole da giorni e vedo tutti avere ricette, certezze. Qui di certo c'è una ragazza morta e due padri che ci stanno dando una enorme lezione. — Gaia Tortora🐦 (@gaiatortora) November 20, 2023

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset