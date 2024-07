Che lavoro fa davvero Raul Dumitras di Temptation Island 2024? Come fa a guadagnare “sei stipendi al mese”?

Tra le cose che ha detto Raul Dumitras nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, c’è una frase che ha colpito particolarmente i telespettatori del reality show di casa Fascino. Il ragazzo, infatti, nelle sue invettive contro la fidanzata Martina, ha rivelato di “guadagnare sei stipendi al mese“, facendo scatenare l’immaginario collettivo del pubblico. Ma che lavoro fa Raul per arrivare a guadagnare così tanto? E, soprattutto, sarà vera la storia dei sei stipendi al mese? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che sappiamo a riguardo per stabilire qual è la verità su una faccenda che ha stuzzicato non poco la fantasia di chi ha visto la penultima puntata di Temptation Island 2024.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella penultima puntata di Temptation Island, andata in onda il 24 luglio, Raul si è sfogato tantissimo contro Martina.

Tra le frasi (discutibili) che ha pronunciato ce n’è una che ha catturato l’immaginazione del pubblico: “Lei non fa altro che stare al telefono. È una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese“.

Finora, Dumitras si è connotato come “imprenditore“, lasciando però un’aura di mistero su quello che faccia realmente. Su Tv Blog è scritto che lavora in ambito finanziario ed immobiliare, in quanto gestisce diverse case vacanza.

Dunque, probabilmente, è questo il lavoro da “sei stipendi al mese“.

Com’è finita tra Raul e Martina? Cosa è successo dopo il falò di confronto

Ma se tra Martina e Raul è tutto finito, cosa hanno fatto dopo aver lasciato Temptation Island? Stasera scopriremo il destino di tutte le coppie, sebbene su questa circolino già un po’ di voci e anticipazioni.

Tra Martina e Raul sembra essere tutto finito definitivamente. Anzi, lui starebbe attualmente frequentando un’altra ragazza e, a quanto si dice, è addirittura una delle tentatrici del programma (si parla di Nicole).

Martina, invece, pare aver cominciato una storia con il tentatore Carlo ma, per avere una conferma ufficiale, ci toccherà aspettare a stasera!

