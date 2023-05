Federica Sciarelli a Chi l’ha visto ha raccolto le drammatiche testimonianze in arrivo dall’Emilia Romagna e dalle persone in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco

La puntata del 17 maggio di Chi l’ha visto è stata dedicata in parte anche gli appelli, alle richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà in questi momenti così drammatici che sta attraversando l’Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ha colpito il territorio.

“Ci siamo per l’Emilia Romagna” ha annunciato in apertura di puntata Federica Sciarelli e molte persone hanno chiesto aiuto. Da un paese in provincia di Ravenna, Sant’Agata sul Santerno, la signora Annalisa ha chiamato per chiedere aiuto e come lei tante altre persone. “C’è tanta gente che ha bisogno, siamo sott’acqua e ci sono tante persone in casa senza niente”.

Anche la signora Michela ha chiesto aiuto per suo padre, anziano: “Stiamo aspettando i soccorsi da stanotte. L’acqua sta calando ma non possiamo scendere. Non sono passati nemmeno qui. Ho bisogno che portano via mio padre, è senza medicine”.

Su Twitter si legge: “‘Siete gli unici ad avermi risposto’ dice Federica a Chi l’ha visto per aiutare suo Zio 86enne (di cui non ha notizia) che vive da solo a Sant’Agata sul Santerno, coinvolta dall’alluvione”, e ancora: “Grazie Chi l’ha visto che sta svolgendo un vero Servizio Pubblico aiutando le persone sfollate in Emilia Romagna a comunicare”.

Chi l’ha visto ha prontamente girato tutte le richieste di aiuto ai Vigili del fuoco per chiedere di intervenire.

Brutte notizie sul meteo: cosa prevede il meteorologo nei prossimi 10 giorni

Secondo il meteorologo Luca Lombardo, l’Emilia-Romagna è stata colpita da un nubifragio eccezionale, descritto come la “tempesta perfetta”. Le precipitazioni sono state intense e autunnali, con una variazione di pressione significativa.

Lombardo ha spiegato a Open che i fenomeni meteorologici diventeranno sempre più intensi e meno frequenti in futuro. La popolazione intanto è stata invitata a prestare attenzione ai bollettini meteo e a prendere sul serio gli avvisi di allerta, soprattutto perché sono previsti altri dieci giorni di maltempo con piogge intense soprattutto in Emilia Romagna e sul Tirreno.

Foto: Kikapress