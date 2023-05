Arriva uno scoop di Chi l’ha visto sul caso della Madonna di Trevignano. Ecco cosa è successo in tv lo scorso 3 maggio.

Trevignano è il comune sul lago di Bracciano che sta facendo rumore per le presunte apparizioni della Madonna e la comparsa lacrime di sangue della statuette di Maria in possesso della sedicente veggente Gisella Cardia, soprattutto in virtù del fatto che la donna riceva delle donazioni in denaro dai fedeli.

Chi l’ha visto: lo scoop sulla Madonna di Trevignano e le lacrime di sangue

Ebbene, nell’ultima puntata di Chi l’ha visto andata in onda lo scorso 3 maggio 2023, Federica Sciarelli ha rivelato che, secondo i RIS di Padova, il sangue fuoriuscito nel 2016 dagli occhi della statua della Madonna di Trevignano sarebbe della presunta veggente Gisella.

Uno scoop che arriva dopo praticamente sette anni dai rilevamenti, tanto che in molti si chiedono il motivo di questo ritardo. Perché non svelarlo prima?

Le attività della veggente, lo stesso giorno, avevano tuttavia ripreso con regolarità, raccogliendo anche un centinaio di persone sulla collina di via Campo delle Rose, recitando il rosario e aspettando l’apparizione della Madonna.

Nonostante le accuse dei suoi ex seguaci e lo scoop di Chi l’ha visto, dunque, continuano le attività a Trevignano. Cosa accadrà dopo le rivelazioni del programma di Rai 3?

Madonna di Trevignano, la veggente: “Cosa accadrà presto”, profezia choc

La vicenda della presunta apparizione della Madonna a Trevignano continua a tenere banco, anche dopo l’intervista che Gisella Cardia ha rilasciato a Le Iene qualche giorno fa.

Durante il suo intervento al programma, la veggente ha fatto una sorta di profezia attribuita alla Madonna: “Mi ha parlato di una guerra mondiale che sta per arrivare e già qualche anno fa mi aveva parlato di un conflitto come quello dell’Ucraina“.

