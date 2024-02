Rottura Fedez e Chiara Ferragni: la psicologa forense Roberta Bruzzone interviene su Rai 2 tracciando un profilo psicologico del rapper.

Nel corso della giornata di ieri, l’annuncio pubblicato da Dagospia riguardante la presunta rottura del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha rapidamente scatenato un vortice di speculazioni nel vivace universo del gossip. Numerose personalità hanno espresso opinioni in merito alla situazione sia sul web che nei salotti televisivi, nei quali la celebre psicologa forense Roberta Bruzzone si è sentita chiamata in causa per provare delineare un approfondito profilo psicologico del rapper, gettando ulteriori riflessioni nel dibattito pubblico. Intervenuta a Ore 14 di Milo Infante, la dottoressa non ha mancato di offrire un suo parere riguardo al presunto comportamento dell’artista, spiegando puntualmente i motivi che lo avrebbero portato a questo “abbandono” della moglie in un momento tanto difficile e delicato per lei. Ma cosa avrà mai detto la Bruzzone? E perché le sue parole fanno tanto discutere?

Il profilo psicologico di Fedez secondo Roberta Bruzzone

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella giornata di ieri, la notizia lanciata da Dagospia secondo la quale Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati ha subito infiammato il mondo del gossip. Tanti hanno commentato la situazione e anche la celebre psicologa forense Roberta Bruzzone ha voluto tracciare addirittura un profilo psicologico di Fedez.

“Francamente mi stupisce che avvenga solo ora questo allontanamento – ha detto – perché credo che ci sia anche una lettura personologica di Fedez in questo tipo di situazione. Mi sarei molto stupita che rimanesse al fianco di Chiara, cavalier in qualche modo combattente per farle scudo in questa fase così delicata e probabilmente anche abbastanza tragica della sua vita personale e imprenditoriale“.

“Se lui deve scegliere tra salvare il matrimonio e salvare se stesso mi pare evidente che al momento la scelta punta su se stesso”

E poi aggiunge, parlando ancora del suo profilo psicologico: “Ma col tipo di inquadramento personologico di Fedez, sulla scorta di un po’ di informazioni raccolte in giro, non mi stupisce affatto. Perché dal suo punto di vista l’unico modo per salvare se stesso temo sia quello di scaricare la moglie e prenderne le distanze. Quindi se lui deve scegliere tra salvare la moglie e il matrimonio e salvare se stesso mi pare evidente che al momento la scelta che punta su se stesso sia quella vincente per lui“.

“E questo secondo me tradisce anche un funzionamento suo personale abbastanza evidente. Io ricordo quello che ha fatto a Sanremo. Era il momento della moglie, comunque la si voglia vedere, doveva essere il Sanremo di Chiara Ferragni. E lui ha fatto di tutto per fare in modo che fosse il Sanremo di Fedez. Quindi credo che ci sia anche una dinamica in questa coppia che non lasciava molta speranza in un contesto di crisi. Questa è una crisi di Chiara e quindi lui in questa crisi non vuole minimamente entrarci né esserne danneggiato“, ha concluso.

