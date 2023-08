The Ferragnez 2: Chiara Ferragni condivide la data della messa in onda dell’episodio dedicato al Festival di Sanremo

Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram il trailer della puntata della seconda serie Di “The Ferragnez” in cui finalmente si affronta il capitolo legato alla sua presenza al Festival di Sanremo dello scorso anno.

Chiara è stata la co-conduttrice della prima e dell’ultima puntata del Festival della Canzone Italiana 2022, fortemente voluta da Amadeus. Chi ha seguito tutti i dettagli, ricorderà bene gli abiti indossati da Chiara, sviluppati insieme a Dior e Schiaparelli in modo che lanciassero dei messaggi ben precisi, pensati dalla stessa influencer.

La sua presenza sul palco dell’Ariston però ha suscitato anche qualche polemica, come quella legata all’utilizzo del suo profilo social sul palco, insieme alla creazione di un profilo instagram per Amadeus, senza che la Rai segnalasse un qualsiasi tipo di collaborazione (e quindi di pubblicità) con la nota piattaforma social.

Per non parlare delle polemiche legate al bacio sul palco tra Rosa Chemical e Fedez, quest’ultimo trascinato sul palco dal cantante in gara, mentre Chiara assisteva dietro le quinte. L’imprenditrice digitale voleva evitare qualsiasi passo falso e purtroppo non tutto è andato come aveva pianificato.

Lei stessa su Instagram ha pubblicato il trailer seguito da queste parole: “Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare”

Immediatamente sono arrivati i commenti degli utenti, tra cui qualcuno che ha scritto: “la conferma che tutto fosse programmato”, a cui Chiara ha risposto: “Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate”

Un altro ha commentato: “E giù a creare hype per quel che ovviamente per un tot non era stato volutamente detto per usarlo per lo show poi”. Anche in questo caso Chiara ha risposto: “niente di tutto questo, basta guardare la puntata invece di sparare cavolate”.

Non resta che attendere il 14 settembre, giorno della messa in onda su Prime Video.

Sai quanto è costata la puntata The Ferragnez su Sanremo a Prime Video? Cifre astronomiche per un solo singolo minuto

La produzione di Prime Video ha investito ingenti somme per creare la serie. Secondo i dati raccolti da Davidemaggio.it, la prima stagione ha avuto un costo di produzione dichiarato di 5.695.287,00 euro, corrispondenti a oltre 710.000 euro a puntata, 14.238 euro circa al minuto. Questi costi sono stati considerati elevati per il genere di programma, simili a quelli delle fiction.

Foto: Kikapress