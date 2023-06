Qual è stata la bomboniera (ultracostosa) che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto per il loro matrimonio? Scopriamolo.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno celebrato il loro matrimonio lo scorso 20 giugno a Roma: tra la cerimonia in chiesa e la festa a Villa Miani, in molti hanno notato la bomboniera ultra-costosa offerta agli ospiti dell’influencer napoletana e del calciatore della Lazio. Ma di cosa si tratterà mai? Andiamo a scoprire in cosa consiste l’omaggio di lusso di una delle coppie più discusse del web.

Chiara Nasti: la bomboniera ultra costosa del suo matrimonio con Mattia Zaccagni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stato qualcosa di incredibilmente costoso. A parte la residenza d’epoca nella quale si è festeggiato, tante cose hanno fatto particolarmente rumore.

Stiamo parlando di una festa da più di 100 invitati e con una torta nuziale a sei piani… ma soprattutto con una bomboniera Chanel!

Proprio così. La truccatrice che si è occupata del look di Chiara Nasti per il matrimonio, ha infatti mostrato la bomboniera del matrimonio su TikTok.

In una shopper Chanel, gli invitati hanno trovato una confezione più piccola, personalizzata con una rosa con sopra scritti i nomi degli sposi, e una più grande contentente la bomboniera vera e propria.

Ma di cosa si tratta? Essenzialmente del profumo Paris-Venise di Chanel in confezione da 50 ml. Il costo? 98 euro a bottiglia! Insomma… una bomboniera ultra-lusso senza ombra di dubbio.

Cosa ha fatto Chiara subito dopo il matrimonio: quel gesto sui social che non è piaciuto

Ma il matrimonio di Chiara Nasti ha fatto discutere tantissimi suoi fan (e non) per un gesto compiuto sui social in questi giorni, proprio durante il matrimonio. La nota influencer, infatti, ha fatto impazzire il web rendendo privato il suo profilo Instagram limitatamente ai giorni della cerimonia.

Terminato il matrimonio, poi, il profilo è tornato ad essere pubblico! In tanti hanno giudicato questo gesto come un po’ cringe… Voi come la pensate?

