È stata Giulia Salemi a “dare buca” a a “Ciao Darwin”? La versione di Sonia Bruganelli e la reazione dei fan

Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di “Ciao Darwin“, che avrebbe dovuto vedere Giulia Salemi leader del gruppo “influencer” e Cristina Quaranta di quello dei “lavoratori”.

Improvvisamente, però, Giulia sarebbe stata sostituita da Soleil Stasi, un’altra influencer. La decisione ha scatenato molte discussioni sui social e i fan di Giulia hanno incolpato la moglie del conduttore e produttrice del programma, Sonia Bruganelli, che avrebbe un debole per Soleil.

Tuttavia, Sonia ha fatto intendere su Instagram che sarebbe stata Giulia stessa a dare forfait, ma i motivi dietro questa decisione non sono noti.

In ogni caso, la nuova edizione di “Ciao Darwin” dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5 e gli spettatori potranno vedere come si svilupperà la sfida tra i “Lavoratori” e gli “influencer” guidati da Soleil.

Ecco dov’era Giulia Salemi: il motivo della sua mancata partecipazione a Ciao Darwin era per questo?

Nelle stories su Instagram di Giulia Salemi, intanto, è apparso un contenuto che ha fatto intendere che Giulia, in queste ore, sia stata in compagnia di Alfonso Signorini.

L’influencer ha mostrato un gadget che riporta una delle espressioni tipiche del conduttore “beh va beh”, preparato ad hoc per una festa. Che sia questo il motivo della sua assenza a “Ciao Darwin”?

Foto: Kikapress