Eleonora Giorgi a Verissimo: le sue condizioni di salute e la malattia nel raggelante saluto ai telespettatori del programma di Silvia Toffanin.

Si è tanto parlato della malattia di Eleonora Giorgi: l’attrice è affetta da una grave forma di tumore al pancreas della quale ha parlato durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin di Verissimo, andata in onda nel pomeriggio di domenica 15 settembre. L’attrice romana, durante l’intervista, non solo ha aggiornato i telespettatori riguardo alle proprie condizioni di salute – sempre più complesse – ma ha anche fatto raggelare il pubblico a casa con un saluto. Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa ha raccontato.

Eleonora Giorgi a Verissimo: cosa ha detto sulla malattia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Eleonora Giorgi è stata ospitata a Verissimo, dove ha parlato della malattia, ovvero il tumore al pancreas dal quale è affetta.

“Stiamo lottando con tutte le forze – ha detto – La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle ‘sorpresine’, per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente”.

E poi ha stupito i fan: “La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L’alternativa è talmente folle, l’abbiamo saputo due giorni fa. Andrà tutto bene, ma magari, chissà, l’alternativa è che almeno ci salutiamo adesso… Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore“.

Parole terribili. Tanto che in molti hanno risposto scrivendo in rete messaggi come “Mi stanno vedendo i brividi. Forza Eleonora“, oppure “mi ha raggelato. Che tragedia assurda parla gia al passato“.

‘Te lo affido’, le parole commoventi di Eleonora Giorgi a Silvia Toffanin

Parlando del figlio Paolo, Eleonora Giorgi ha poi risposto a Silvia Toffanin parlando del suo ex compagno, Massimo Ciavarro: “Quando arriverà il mio momento, a te affido Paolo, dovrai sempre esserci per lui”.

Photo Credits: Kikapress