A Liverpool, fa discutere ciò che potrebbe accadere durante la finale dell’Eurovision Song Contest in programma sabato 13 maggio.

L’Eurovision Song Contest 2023 è iniziato lo scorso 9 maggio presso la Liverpool Arena, dove si sono esibiti artisti provenienti da tutto il continente per competere per il titolo di campione europeo della canzone. L’Italia, rappresentata da Marco Mengoni e dalla sua canzone ‘Due Vite’, è tra i finalisti ed entrerà in gara sabato 13 maggio (ma Marco ha cantato già ieri, fuori gara). Tuttavia, ci sono segnali inquietanti che potrebbero preannunciare un evento spaventoso in vista del gran finale.

LEGGI ANCHE :– Inghilterra, la stanza della principessa Charlotte è “infestata”: c’entra Lady Diana. Cosa fa per la piccola nipotina

Succederà qalcosa di inquietante per la finale dell’Eurovision Song contest?

La Liverpool Arena è situata in una zona che ha una lunga storia di attività paranormali e avvistamenti inspiegabili. Non a caso, ci sono state numerose segnalazioni di eventi di questo genere a pochi metri dalla location dell’Eurovision. In particolare, si dice che l’area dell’Albert Dock, nelle vicinanze della Liverpool Arena, sia infestata da un uomo anziano che corre contro il traffico in arrivo. Alcuni suggeriscono che la sua presenza potrebbe causare un inquietante momento durante la serata di sabato.

Ma non è solo questo: pare che sia stata avvistata una nave da crociera fantasma sull’acqua nelle vicinanze della zona dell’Eurovision. Un momento che ha portato molti appassionati di paranormale a pensare che ci potrebbe essere un’energia inquietante e negativa che circola attorno all’evento finale di sabato.

Cosa accadrà esattamente? Ci sarà un’apparizione diretta sul palco durante la serata finale dello stesso Eurovision Song Contest? Non possiamo saperlo con certezza, ma una cosa è certa: il clima inquietante potrebbe contribuire a creare un’atmosfera tesa e surreale che potrebbe spaventare gli spettatori e gli artisti stessi. Altri invece sono in trepidante attesa che qualcosa accada davvero!

Mara Maionchi stronca la canzone in diretta: il suo commento senza peli sulla lingua. Cosa dice, invece, su Marco Mengoni

Nel corso della prima serata dell’Eurovision, in tanti hanno notato Loreen, una cantante svedese già vincitrice dell’edizione 2012 del contest. Data per favorita anche quest’anno con la sua Tattoo, è stata stroncata da Mara Maionchi in diretta: “Devo edulcorare quello che ho detto mentre lei cantava? Lei canta di un amore che il suo amore le è entrato nel cuore… pensa se non le entrava nel cuore. No dai, che devo dire, troppo disperata. A me tutta questa disperazione non fa per me a dire la verità. Si buttava a terra, disperata“.

Al contrario, in vista dell’esibizione di Marco Mengoni, la Maionchi ha le idee chiare: “Beh, livello superiore, ragazzi. Bravo“.

Photo Credits: Shutterstock