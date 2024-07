Techetechetè: la puntata è dedicata alla “partita del Cuore” ma è quando appare Fabrizio Frizzi che il cuore dei telespettatori si scioglie.

Nella serata del 16 luglio, Techetechetè di Rai Uno ha voluto dedicare la puntata alla “Partita del Cuore“, sfogliando l’album dei ricordi della Nazionale Cantanti ma dedicando un momento anche alla memoria di Fabrizio Frizzi che, più degli altri, sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico. Anche perché il conduttore televisivo, scomparso nel 2018, ha lasciato un vero e proprio vuoto in tutti coloro che lo amavano e lo seguivano in Tv, ammirandolo per il suo garbo e le sue maniere uniche. Tanto è vero che in molti hanno mostrato ancora una volta tutto il loro affetto per lui che, anche a sei anni di distanza dalla sua morte, continua ad ardere, senza spegnersi mai…

Techetechetè: la puntata sulla Partita del Cuore e l’omaggio a Fabrizio Frizzi fanno impazzire il pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se la puntata di Techetechetè del 16 luglio è stata un omaggio alla Partita del Cuore e alla Nazionale Cantanti, verso la fine è stato mostrato anche un tributo a Fabrizio Frizzi.

Tante volte conduttore dell’evento, infatti, Techetechetè ha trasmesso un collage di video e immagini delle sue partecipazioni alla partita benefica, sulle note di “Hai un amico in me“, la canzone di Toy Story (Frizzi era stato l’amato doppiatore italiano di Woody).

Inutile dire che le immagini hanno causato la reazione dei fan che, a sei anni dalla scomparsa del conduttore televisivo, non hanno perso il suo affetto per lui.

Basta leggere i commenti su X: “Non riesco a vedere Fabrizio Frizzi che piango… La sua gentilezza ed umiltà e bontà d’animo ti entravano nel cuore“. Oppure: “Per me Fabrizio Frizzi non è mai morto“.

E ancora: “Adorabile Fabrizio Frizzi”; chi scrive: “Il sorriso di Fabrizio Frizzi sapeva di premura e ti scaldava il cuore”; oppure: “Era una persona stupenda, semplice, umile”.

E c’è chi di fronte alla colonna sonora non ha retto: “Un amico in me, mi spezza totalmente“.

