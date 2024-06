Fedez e Chiara Ferragni: si sente la voce di lei nelle stories del rapper (e pare che abbiano fatto le vacanze nello stesso luogo).

Questa estate sarà davvero particolare per i Ferragnez che, dopo le mille polemiche del pandoro gate e gli strascichi dovuti alla rottura e all’uscita del nuovo singolo di Fedez Sexy Shop, si trovano per la prima volta ad essere completamente separati in vista della bella stagione. Fin qui tutta ordinaria amministrazione, anche se qualcuno ha cominciato a fare alcune speculazioni, ipotizzando che Fedez e Chiara Ferragni non solo si trovino nello stesso luogo ma che siano addirittura stati presenti alla stessa cena… Ma davvero si trovavano nello stesso locale contemporaneamente e forse addirittura allo stesso tavolo? Si tratta di una coincidenza, di una speculazione oppure di una sorta di strategia da parte dell’ex coppia? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Fedez e Chiara Ferragni alla stessa cena? Cosa si è scoperto sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso week-end, sia Fedez che Chiara Ferragni si sono concessi qualche giorno fuori porta… peccato che lo abbiano fatto casualmente nello stesso luogo: la Versilia! Sia l’uno che l’altra sono stati infatti avvistati a Forte dei Marmi, sebbene con compagnie completamente diverse…

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sui social è accaduto qualcosa di molto curioso. In molti giurano di aver sentito la voce di Chiara Ferragni in una stories di Fedez, mentre erano alla stessa cena. Proprio così: dai canali web di Deianira Marzano viene fuori che i due sarebbero stati avvistati alla stessa cena. Ma non solo.

Fedez ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vede una grande tavolata e, ad un certo punto, si sente la voce di Chiara. È solo un caso che quella storia sia scomparsa poco dopo dal suo profilo?

Cosa è successo con i camerieri durante la cena: cosa ha segnalato un utente

Nel frattempo, chi era nel locale ha confermato tutto a Deianira Marzano svelando al contempo che “era severamente vietato fare foto, i camerieri controllavano i tavoli“. Insomma, foto magari non se ne sono viste, ma la notizia è trapelata ugualmente!

