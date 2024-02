Fedez risponde ironicamente riguardo alla vicenda delle quote di Muschio Selvaggio e di Luis Sal, ma forse anche alla rottura con Chiara Ferragni. Cosa ha pubblicato?

Fedez si trova in un momento piuttosto complesso della sua vita, nel quale si stanno intrecciando voci di una presunta separazione da Chiara Ferragni e le decisioni del Tribunale di Milano riguardanti il suo podcast, Muschio Selvaggio. Questo periodo non è sicuramente dei più favorevoli per lui. Nonostante le sfide, ha scelto di affrontare la situazione con un pizzico di ironia, condividendo il suo punto di vista attraverso le Instagram Stories.

Leggi anche:– The Ferragnez, la nonna di Fedez aveva predetto cosa sarebbe successo con Luis Sal: il dettaglio che in pochi avevano notato

Fedez risponde ironicamente riguardo a Luis Sal e a Chiara Ferragni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I giudici hanno affidato il 50% di Muschio Selvaggio, ovvero la quota da lui detenuta, ad un custode per evitare che siano vendute a terzi, in quanto è probabile che la decisione farà sì debbano essere vendute invece a Luis Sal, che detiene l’altro 50%.

Ebbene, alla vicenda il rapper ha risposto dicendo: “Il Tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della Muschio Selvaggio Srl, e non nell’interesse di Luis Sal! E di conseguenza, non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda“.

Ad ogni modo, tra Chiara Ferragni e Luis Sal, possiamo dire che il momento non sia certo dei migliori per lui. Che ha deciso di ironizzare nelle sue Instagram Stories.

Innanzitutto, ha detto: “Comunque ragazzi, se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani portafortuna, potete scrivermi in dm? Mi servono per un amico…”

Poi ha ri-pubblicato uno spot di una tv regionale riguardo a un “talismano portafortuna” in grado di “allontanare le forze negative“, scrivendo come possa essere “Il mio prossimo adv“.

Insomma, il buon Federico è alla ricerca di fortuna… la troverà?

Photo Credits: Kikapress