Il bellissimo messaggio di Vittoria Lucia Ferragni sembra essere rivolto a mamma Chiara e a papà Fedez: “non è bello essere arrabbiati”.

Tra i protagonisti della rottura tra i Ferragnez ci sono senz’altro i figli di Fedez e Chiara: Leone e Vittoria. I due bambini, 6 e 3 anni, sono infatti “spariti” dai social dove erano forse sovraesposti nel periodo di massima attività dei loro genitori. Salvo di tanto in tanto ricomparire – rigorosamente di spalle – nei post del rapper o di colei che fu la regina delle influencer. In questo piccolo elenco è possibile inserire anche l’ultimo post di Fedez, in vacanza in Sardegna con i figli, nei quali la bambina esprime un bellissimo messaggio che sembra essere in qualche modo rivolto ai genitori. Ma cosa avrà detto loro la piccola Vittoria? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Fedez: il messaggio bellissimo di Vittoria sull’essere arrabbiati

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fedez ha appena postato su Instagram delle foto delle sue vacanze in Sardegna con i figli, Leone e Vittoria.

Tra le foto c’è anche un video nel quale Federico chiede alla bambina: “Tu quanto vuoi bene al tuo fratellone?”

Lei risponde: “Tantissimo, perché non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici“.

Insomma, un messaggio estremamente condivisibile, tanto è vero che il rapper l’ha utilizzato anche come caption del carosello…

Che la bambina abbia in qualche modo voluto lanciare anche un monito ai genitori? Non lo sappiamo, ma nei commenti i fan si sono scatenati scrivendo cose come “Come spesso accade, le grandi verità ce le ricordano i bambini… Vittoria“. Oppure: “Non è bello essere arrabbiati… ha ragione Vitto“. O ancora: “Perdonatevi e sarete più felici anche da separati ma sicuramente più felici! Anche i vostri bambini“.

L’errore di Fedez sui social nel mostrare la figlia? Quella foto stranisce i fan: come mai l’ha fatto?

Abbiamo detto che da tempo sia Federico che Chiara mostrano i bambini solo di spalle… ma non è del tutto vero.

Tra le foto del suo Instagram infatti, il buon Fedez ha pubblicato un post in cui si vedeva il volto di Vittoria. In particolare, si notavano gli occhi della bambina, ma non la bocca (coperta da un peluche)…

In tanti gliel’hanno notare e infatti l’ha cancellata, ma nel nuovo carosello dalla Sardegna Vittoria torna a vedersi chiaramente in una foto…

Quindi i bimbi possono essere nuovamente mostrati? Qual è la verità a riguardo?

