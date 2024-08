Gigi D’Alessio nel privato, il figlio Andrea svela com’è davvero. Ne ha parlato in una diretta social rivelando tutti i dettagli.

Sta facendo parecchio rumore sui social una live avviata da Andrea D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio e di Anna Tatangelo. Il ragazzo – ormai quattordicenne – ha infatti incluso il papà in una diretta durata una decina di minuti, svelando alcuni dettagli sulla vita privata dell’artista napoletano e raccontando a tutti i fan alcune particolarità su come è davvero Gigi in privato… Ma cosa avrà mai svelato il giovanissimo Andrea? C’è forse qualche dettaglio che era meglio lasciare sepolto? E, soprattutto, come avrà reagito Gigi D’Alessio, coinvolto in questo modo dal figlio? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Gigi D’Alessio: il figlio Andrea rivela com’è davvero in privato

Andrea D’Alessio, figlio di Gigi e di Anna Tatangelo, ha fatto una Instagram live insieme al papà… La diretta è durata circa 10 minuti, in cui il ragazzo quattordicenne ha provato a coinvolgere il papà…

“Oramai Andrea è il mio ufficio stampa“, ha detto Gigi parlando del figlio.

Visibilmente stanco, il cantante è stato accusato da molti spettatori di essere parso molto freddo nel video, quando in realtà ha dimostrato tutto il suo affetto per Andrea.

Ad ogni modo, quando il figlio gli ha chiesto “A chi assomiglio di più di carattere?”, Gigi ha risposto: “A me, perché sei cocciuto. Tieni ‘a capa tosta“. Una somiglianza che, secondo Andrea, è il più grande difetto del papà: “è troppo cocciuto. Quando dice che una cosa la fa, la fa. Nessuno lo ferma“.

Le parole più belle sono state però pronunciate dal ragazzo: “È un papà fantastico. Perché anche se lavora tenta sempre di includere i figli ed è questo che io amo di lui… Per esempio, ai concerti è lui che ci chiede di salire sul palco. Cerca sempre di includere tutti e secondo me è una cosa stupenda“.

Andrea D’Alessio e la rara diretta social con mamma Anna Tatangelo: cosa dicono del papà davanti a tutti i follower

In realtà, non è la prima volta che Andrea parla di Gigi D’Alessio, ne questa è stata la prima live che ha fatto. Qualche mese fa ne ha fatta una con la mamma, Anna Tatangelo, nella quale hanno parlato anche di D’Alessio.

Lui ha detto: “Il modo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante“.

Hanna ha risposto invece: “Ma questo non è vero, poi magari stai in diretta con lui e dici la stessa cosa a lui, dai“.

Photo Credits: Kikapress