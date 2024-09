Francesco Totti e Ilary Blasi si prendono la prima pagina di un tabloid britannico. Perché dopo tanto tempo sono finiti lì?

Qualche giorno fa, Francesco Totti ha compiuto 48 anni: il campione del mondo 2006 ed eterno capitano della Roma sta facendo discutere il mondo del gossip di tutto il pianeta dopo la fine del suo matrimonio su Ilary Blasi, tanto da finire anche in copertina sui tabloid d’Oltremanica. Ma per quale motivo la stampa inglese si sta interessando così tanto alla fine del matrimonio tra la conduttrice televisiva e il numero 10 più amato della Capitale? Ci sono novità che a noi qui in Italia sono forse sfuggite? Non ci resta che andare a scoprire cos’hanno da dire i nostri amici della perfida Albione che noi non siamo ancora stati capaci di individuare sui tradimenti, le dichiarazioni congiunte e il divorzio all’italiana più celebre delle ultime stagioni…

Francesco Totti e Ilary Blasi: la lite sulla prima pagina del tabloid britannico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. C’è un tabloid britannico, il Daily Star, che ha deciso di mettere Francesco Totti in prima pagina.

Il titolo è chiarissimo: “La sfilza di inganni di Francesco Totti, con l’ex moglie tradita che sostiene ‘era geloso di me‘”.

L’articolo è poi chiarissimo e torna indietro nel tempo, ripercorrendo tutta la storia tra Francesco e Ilary dalla vittoria dello scudetto della Roma nel 2001 fino al divorzio…

Poi riprende delle parole pronunciate da Ilary Blasi a Verissimo l’anno scorso, in cui aveva detto “Francesco è sempre stato geloso di me, la sua gelosia non era una novità“.

Insomma, a distanza di tanto tempo la questione fa ancora discutere e possiamo dire che anche gli inglesi ci sono rimasti sicuramente male!

Ilary Blasi, crisi con Bastian Muller? Lei toglie tutte le foto dai social. La reazione di Francesco Totti

Nel frattempo sembra esserci aria di crisi tra Ilary e Bastian Muller, sui quali si era vociferato molto…

Ilary ha eliminato tutte le foto social in cui erano insieme, ma pare sia stato solo un gesto preventivo: nessuna rottura tra i due, soltanto una temporanea azione di pulizia. Subito dopo, infatti, nuove foto della coppia sono comparse, in diretta dall’Oktoberfest… Praticamente, sono più felici che mai!

