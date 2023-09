Il GF è iniziato e Alex Schwazer ha sicuramente già attirato l’attenzione su di sé

La nuova edizione del GF è iniziata e tra i concorrenti spicca senza dubbio la presenza di Alex Schwazer, il celebre marciatore italiano noto per la sua vittoria olimpica nella disciplina dei 50 km a Pechino nel 2008, ma anche per gli scandali legati al doping.

Schwazer ha accettato di partecipare al reality per condividere la sua storia e il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Alex ha infatti l’obiettivo di rimettersi in gioco e competere nuovamente.

Durante la prima puntata, molti utenti hanno notato le parole di Alfonso Signorini che, in vista delle prossime settimane, ha cercato di riassumere per i telespettatori le vicende sportive del marciatore, non senza qualche domanda spiazzante.

“Manco è entrato e Signorini gli ha già domandato una volta “perché ti sei dopato“? Poi glielo chiederà almeno altre 9 volte!” ha commentato un utente sui social.

È successo in diretta, l’inquadratura hot che indigna il web

Altri utenti hanno notato anche un’inquadratura ritenuta poco elegante fatta ai danni di Samira Lui, anch’essa concorrente, che è stata immortalata dalle telecamere mentre mangiava una banana.

“primo piano su Samira che mangia la banana, perfetto”, “tu in regia che hai fatto il primo piano a Samira che mangia la banana: sei perfido” hanno scritto alcuni spettatori.

Foto: Kikapress