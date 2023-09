Gigi Buffon dichiara il suo amore per Ilaria d’Amico in diretta tv e racconta del loro imminente matrimonio

Gianluigi Buffon, durante un’intervista al Tg1, ha annunciato i suoi piani per il matrimonio con la sua compagna, Ilaria D’Amico. La notizia è emersa dopo che la giornalista ha rivelato che il matrimonio si terrà nel 2024, anche se la data precisa non è stata ancora confermata.

L’ex portiere, sebbene fosse stato intervistato principalmente riguardo al suo nuovo ruolo di capodelegazione della nazionale italiana, ha colto l’occasione per esprimere i suoi sentimenti per Ilaria.

Buffon ha affermato che ciò che conta di più per lui in questa celebrazione nuziale è il profondo amore che prova per la sua futura moglie, sottolineando che non c’è stato un solo giorno in cui non si sia sentito felice con lei.

La decisione di sposarsi è stata presa dopo che Buffon ha concluso la sua carriera da calciatore e ha iniziato il nuovo ruolo di capodelegazione. Questo gli permetterà di avere più tempo per organizzare il matrimonio senza gli impegni agonistici che aveva in passato.

Foto: Kikapress