Fa discutere l’assenza (amara) di Anna Tatangelo al concertone di Gigi D’Alessio, Uno Come te – L’emozione continua. Cosa ha fatto il pubblico?

Su Rai Uno è tornato Gigi – Uno come te – L’emozione continua, il concerto evento di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebisicito a Napoli, giunto ormai alla sua terza edizione: più che ci c’era, a fare rumore è stato chi non c’era, a partire dall’ex compagna del cantautore napoletano, Anna Tatangelo. Ma quale sarà stata la reazione del pubblico di fronte alla non presenza della cantante? Per quale motivo si sta parlando tanto di lei per l’assenza in quel concerto che ha ripercosso i trentadue anni di carriera di Gigi D’Alessio. Non ci resta che andare a scoprire insieme come ha reagito il pubblico presente in piazza (e anche quello a casa).

Gigi – Uno come te – L’emozione continua: l’assenza di Anna Tatangelo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Rai Uno, il 13 giugno, è andato in scena Gigi – Uno come te – L’emozione continua, terza edizione del concerto evento di Gigi D’Alessio.

Durante lo spettacolo, il cantautore napoletano ha ripercorso i suoi trent’anni di carriera, proponendo le sue canzoni più iconiche con tanti ospiti.

C’erano Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè Pequeno, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi. Ma, più di loro, ha fatto più rumore chi a Uno come te non c’era: la sua ex compagna Anna Tatangelo.

Quando Gigi ha intonato “Un nuovo bacio“, celebre duetto con la cantante, ha lasciato che il pubblico di Piazza del Plebiscito cantasse tutte le parti femminili…

“Dopo anni non sono ancora abituato a ‘Un nuovo bacio’ senza Anna Tatangelo”, ha twittato una persona. E un’altra ha fatto eco: “Sogno della vita: risentire ‘Un nuovo bacio’ cantata da Anna e Gigi”.

Difficile che accada, purtroppo…

La reazione di Anna Tatangelo durante il concerto di Gigi D’Alessio in tv: cosa ha postato sui social

Quanto ad Anna Tatangelo, mentre in tv andava in onda Uno come te, non c’è stata alcuna reazione, nonostante le parole del pubblico.

Anzi, sui social, la cantante si è limitata a promuovere la data di anteprima del suo tour, prevista il prossimo 6 agosto al Teatro di Verdura di Palermo.

Photo Credits: Kikapress