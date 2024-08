Le recenti stories di Fariba Tehrani su Instagram sembrano svelare il sesso del bambino di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Negli ultimi giorni, le storie di Instagram di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, hanno catturato l’attenzione dei fan e dei curiosi, sollevando una serie di speculazioni sul sesso del bambino che la giovane influencer e il compagno Pierpaolo Pretelli stanno aspettando.

Sebbene Giulia e Pierpaolo abbiano scelto di mantenere il mistero riguardo al sesso del loro futuro bambino, i dettagli pubblicati dalla madre su Instagram sembrano aver lanciato indizi significativi. Fariba Tehrani, ha condiviso delle stories che mostrano la nuova cameretta del nascituro.

In queste immagini, gli utenti hanno notato con attenzione ogni particolare, dalle tonalità delle pareti agli elementi di arredo scelti per lo spazio dedicato al bambino. Tra i dettagli più rilevanti, i colori predominanti della stanza sono il rosa antico, il marrone e il bianco, e alcuni accessori decorativi sembrano richiamare temi tipicamente associati a una femminuccia.

La scelta di questi colori e decorazioni ha subito acceso il dibattito tra i follower, molti dei quali hanno iniziato a ipotizzare che questi elementi possano essere indizi del sesso del bambino. Le immagini hanno scatenato speculazioni secondo cui Fariba potrebbe, senza volerlo, aver svelato il segreto della coppia.

Giulia Salemi furiosa con la madre per il “rito magico”. Cosa era successo ben 5 anni tra mamma Fariba e la figlia

Non sarebbe la prima volta che Giulia e Fariba si trovano in “disaccordo”. Nel novembre 2018, infatti, Giulia Salemi, partecipante al “Grande Fratello Vip”, si era trovata al centro di una polemica a causa di un rito magico eseguito dalla madre. Durante un’episodio del reality, Fariba Tehrani, aveva compiuto un rituale che ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, sollevando polemiche.

Giulia Salemi, infuriata per l’accaduto, aveva accusato la madre di aver messo in cattiva luce la sua partecipazione al programma e di aver violato le regole non scritte del reality show. Fariba ha sostenuto che il rito magico non fosse stato autorizzato e che la madre avesse agito senza tener conto delle conseguenze.

Foto: Kikapress