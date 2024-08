Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa della scorsa edizione, non appare nel promo della nuova edizione del Grande Fratello, scatenando la protesta dei fan sui social.

Il pubblico del Grande Fratello si è trovato sorpreso e deluso dall’assenza di Beatrice Luzzi nel promo della nuova edizione del reality.

L’attrice, nota soprattutto per il suo ruolo nella soap opera “Vivere”, è stata una delle protagoniste più interessanti della scorsa edizione, grazie alla sua personalità forte e alle numerose dinamiche che ha creato all’interno della Casa, tanto che per alcuni è stata proprio lei la vincitrice morale di quella edizione.

Tra i commenti apparsi su X, si legge: “quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete?”, “che vergogna”, “Forse ne faranno più di uno con diverse immagini. Almeno lo spero per loro altrimenti non hanno capito niente!”, “Senza Bea quel programma se lo vedevano solo i parenti stretti! Erano e sono degli ingrati!”.

Il cast del GF 2024 è al completo: ecco chi sono i concorrenti e quando inizia il programma

Secondo le prime indiscrezioni, nel cast della nuova edizione del Grande Fratello 2024 saranno presenti 12 concorrenti VIP. Tra di loro spiccano figure note del mondo dello spettacolo italiano, come attori, cantanti e personalità del web. L’edizione vede un mix tra volti emergenti e celebrità consolidate.

Tra i VIP che varcheranno la porta rossa troviamo Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino e coreografo, e l’attore americano Clayton Norcross, noto per il suo ruolo in Beautiful. Al cast si aggiunge anche Clarissa Burt, ex modella e personaggio televisivo, insieme a Jessica Morlacchi, cantante ed ex voce dei Gazosa.

Ci saranno anche Helena Prestes, modella brasiliana e partecipante di Pechino Express, e Iago Garcia, attore spagnolo noto per Il Segreto. Il reality vedrà anche la partecipazione di Giulia Mannucci, ex volto del programma Il Collegio, e la showgirl Shaila Gatta.

​Foto: Kikapress