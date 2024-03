Alessio Falsone redarguito da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del GF: cosa aveva detto davvero a Federico Massaro.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, in mezzo ai soliti scandali e alle recriminazioni tra i vari concorrenti, Alessio Falsone è stato redarguito a dovere da Alfonso Signorini per via di una frase sussurrata a Federico Massaro mentre andava in scena una clip sulle discussioni dei giorni scorsi avvenuti tra quest’ultimo e Perla Vatiero. Di fronte al diniego di Alessio, il conduttore del reality show di Casa Mediaset si è innervosito particolarmente, arrivando a mostrare i frame nei quali si è sentito chiaramente quello che aveva detto Falsone. Inutile dire che quelle parole gli hanno causato un rimprovero non indifferente. Ma cosa aveva detto davvero Alessio? Si tratta davvero di un’affermazione così grave?

Leggi anche: — GF, ‘una sceneggiata finta’: il commento di Massimiliano Varrese a quanto accaduto nella casa

GF: Alessio Falsone rimproverato in diretta da Alfonso Signorini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alessio Falsone è finito sotto attacco al GF nel corso dell’ultima puntata. Alfonso Signorini, infatti, ha redarguito il concorrente per via di qualcosa che avrebbe detto mentre mostrava una clip riguardante gli scontri tra Perla e Federico Massaro.

“Alessio che cosa hai detto a Federico quando sono andate in onda le immagini?”, ha chiesto il conduttore.

Falsone ha spiegato di aver detto al coinquilino del GF che avrebbe dovuto evitare di attaccare così tanto Perla in un momento in cui era così provata.

Peccato che Signorini gli abbia fatto presente che, secondo gli autori, avrebbe detto ben altro.

Alessio ha quindi ritrattato, dicendo di aver consigliato a Federico di non scaldarsi troppo…

A quel punto, però, Signorini è intervenuto a gamba tesa: “Devo fare una precisazione doverosa Alessio… Il Grande Fratello ha trovato il frame delle parole che tu hai rivolto a Federico, che non sono proprio quelle che ci hai raccontato…”

Infatti, dalla clip si è scoperto che Falsone aveva detto a Massaro: “Appena usciamo da questa casa ti faccio vedere io quanto faccio il fenomeno…”

Parole che hanno fatto arrabbiare Alfonso, che ha detto: “L’unica cosa ragazzi… A noi piace che vi confrontiate anche duramente guardandovi negli occhi, ma mai le minacce perchè non ci piacciono…”. E poi lo ha costretto ad ammettere che non le sue non erano state belle parole.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy