Anita Olivieri ammette di essersi aspettata di venire espulsa nel corso del Grande Fratello. Cosa ha ammesso dopo la puntata?

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato di sé, facendo impazzire i telespettatori del reality show di Casa Mediaset per quello che ha candidamente ammesso davanti a tutti. Ma cosa avrà mai “confessato” la ragazza? Cosa non è andato giù ai telespettatori?

Anita Olivieri stupita per non essere stata espulsa dal Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 16 novembre Anita Olivieri ha ricevuto ancora una volta l’immunità, rivelandosi come preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi.

La situazione ha fatto impazzire la stessa Anita, che si è lasciata sfuggire una frase dopo la puntata: “credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho fatto. Come minimo sono espulsa“.

E poi, ancora, Ciro ha confermato che anche lui credeva nell’eliminazione della concorrente (non fosse altro per la bestemmia pronunciata in diretta): “Ho detto: ‘vuoi vedere un’espulsione?’ Per il fatto della… io quello ho pensato!”

Insomma, non è successo quello che lei si aspettava. Non è successo nemmeno quello che gli altri si aspettavano. Anita non è stata espulsa, tanto è vero che c’è chi crede che, dopo questa, riuscirà addirittura ad arrivare fino in fondo. Sarà una delle finalisti del Grande Fratello?

È accaduto stanotte tra Beatrice e Mirko: ‘Dormi con me’. Ciro mandato via dal letto: cosa è successo

Stanotte però qualcosa ha colpito immensamente i telespettatori, soprattutto quando Mirko ha detto a Beatrice “Dormi con me“, dimostrando di avere occhi solo per la Luzzi.

“E Ciro?”, ha risposto lei in riferimento al fatto che lui e Mirko dormono insieme.

“No, solo con me. Nel letto di Jill“, ha concluso Mirko, facendo speculare i telespettatori su quello che pensa davvero di Beatrice (e dimostrando di essere pronto a mandare via Ciro dal letto). Cosa succederà tra i due?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy