Anita Olivieri è una che chiacchiera. Ma stavolta ha alzato il tiro, parlando di un noto personaggio della televisione italiana.

Di recente gli attentissimi telespettatori del Grande Fratello 23 hanno notato un dettaglio rivelato proprio da Anita Olivieri. La gieffina, da sempre al centro delle dinamiche della casa, si sarebbe fatta sfuggire un’ammissione che ha lasciato tutti di stucco. Parlando con Alessio Falsone ha infatti rivelato che suo fratello Leandro, in passato, ha lavorato a casa Bonolis – Bruganelli per fare ripetizioni alla figlia.

Le rivelazioni inaspettate su Paolo Bonolis di Anita Olivieri al GF

“Paolo Bonolis a me piace moltissimo. In passato mio fratello ha dato ripetizioni alla figlia. Pensa che lui non sapeva nemmeno di chi fosse figlia, finchè un giorno non gli ha aperto la porta Bonolis stesso” ha dichiarato Anita, in una conversazione concitata con la sua nuova fiamma.

Tra l’altro il fratello della Olivieri, Leandro, ad oggi non è mai apparso in video. Descrive su Instagram il suo come un lavoro che gli dà spesso motivo per restare lontano da casa. In un vecchio post del 2019, Anita spese davvero delle belle parole nei confronti di suo fratello.

“Non vedevo mio fratello da 5 mesi. E ammetto che il fatto che non ci sarebbe stato alla mia laurea è stato difficile da accettare. Lui per me un punto di riferimento. Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole”.

Poi il dolce messaggio proseguiva con: “Sei la persona migliore del mondo, e io posso solo che prendere esempio da te. Già lo sapevo, ma oggi mi hai dimostrato che, distanza, soldi, tempo, non sono niente quando ami una persona. So i sacrifici che hai fatto per venire e li apprezzo così tanto che oggi solo le lacrime potevano parlare per me”.

La conclusione con i fiocchi: “Non me lo aspettavo davvero. Ci avevo pensato ma realizzando l’infattibilità della cosa lo avevo accettato. Quando ti ho visto oggi ho capito quanta fortuna ci fosse nella mia vita.”

L’ammissione di Paolo Bonolis sul GF: “E’ per i voyeuristi”

In tutto questo, c’è una nota amara. Al di là del bellissimo rapporto che lega i due fratelli, qualche giorno fa Paolo Bonolis avrebbe tuonato contro il Grande Fratello Vip. Delle parole che nessuno si aspettava dal conduttore. Dato che stiamo parlando di una persona molto discreta e riservata sulle opinioni “altrui”. E invece…

“Per quanto mi riguarda, il Grande Fratello esiste per curiosoni e per voyeuristi” ecco cosa ha dichiarato Bonolis. I telespettatori sono rimasti sgomenti e sulla piattaforma X si sono lasciati andare chi a commenti sarcastici chi a commenti infastidisti per la supponenza di Bonolis. Staremo a vedere come proseguirà la faccenda!