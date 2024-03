Al Grande Fratello è scontro acceso tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, ma le parole di quest’ultima sembrano quelle dell’attrice romana.

Al Grande Fratello è andato in scena l’ennesimo momento di scontro acceso tra Beatrice Luzzi ed Anita Olivieri. Le due non si sono mai amate, questo è certo e i telespettatori lo sanno bene. E, al contempo, sembrano essere piuttosto presi dal fatto che tra le due si vedano sempre dinamiche molto dure, fatte di recriminazioni di ogni tipo. Ebbene, durante l’ultimo scontro che si è visto al margine della puntata di giovedì 7 marzo, abbiamo potuto assistere ad un episodio decisamente fuori dalle righe dato che in molti hanno notato che la Olivieri ha cominciato ad esprimersi utilizzando gli stessi termini di Beatrice. Se n’è accorta anche la Luzzi, ovviamente, che non ha tardato a farglielo notare. Ma cosa ha detto davvero Anita? E come hanno reagito i telespettatori di fronte alle precisazioni di Beatrice?

Beatrice Luzzi contro Anita Oliveri al GF: “Usi le mie stesse parole”

Al Grande Fratello, Anita e Beatrice Luzzi hanno avuto l’ennesimo scontro, in cui la Olivieri ha lanciato una serie di recriminazioni contro l’attrice romana.

“Sono il capro espiatorio di tutti i tuoi mali qua dentro. Però uscita da qui avrò la mia vita, Bea. Non potrò fare il tuo pungiball. Se vuoi mi potrai chiamare“, ha detto contro la Luzzi.

“E vabbè, usa tutte le parole mie. Usi tutte le parole mie, Anita. ‘Capro espiatorio’, ‘pungiball’, sono tutte parole mie…”, ha replicato Beatrice, zittendola.

“E vabbè, ripeto te. Sei il mio idolo…”, ha detto quindi Anita mentre si allontanava.

“Evidentemente qualcosa ti ho dato“, ha sentenziato Beatrice.

Inutile dire che i telespettatori hanno apprezzato tra un “Beatrice smontando Aneeta, grazie madre per il servizio pubblico” e un “Madre che zittisce e seppellisce la pluriraccomandata“.

