La concorrente del Grande Fratello ha stravolto il suo volto online: netto il cambiamento dei suoi profili social prima dell’ingresso nel reality.

Stasera si comincia con la nuova edizione del Grande Fratello, nel segno di un completo restyling del format del reality show, che vedrà entrare contemporaneamente nella casa sia concorrenti VIP che qualche concorrente NIP: una di questi ultimi, tuttavia, sembra aver già catturato l’attenzione per via di alcune modifiche apportate ai suoi profili social prima dell’ingresso ufficiale nel programma di casa Mediaset. Ma chi sarà mai?

Giselda Torresan: la concorrente ‘nip’ del Grande Fratello fa già discutere?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i protagonisti del Grande Fratello 2023 ci sarà Giselda Torresan, famosa sui social per i contenuti da avventuriera ed escursionista e gli oltre 135mila follower. Fin qui tutto normale, se non fosse che in molti, online, stanno segnalando che i suoi numeri su Instagram non sarebbero reali…

Secondo quanto riportato da un segnalatore anonimo a Deianira Marzano, il profilo di Giselda sarebbe “dopato” e i follower, i like e i commenti presenti sui suoi contenuti sarebbero dei “fake“. Il tutto con l’obiettivo di diventare famosa…

In realtà, si tratta di una pratica abbastanza comune online, anche se nel frattempo la pagina Instagram di Giselda un cambiamento importante lo ha fatto. Se prima sul suo profilo si leggeva “Outdoor adventure / love photography” in riferimento alla sua attività da escursionista, oggi invece compare la bio “OPERAIA turnista dal 2010 ad oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa. Responsabile di una colonia di gatti“.

Insomma, un cambiamento effettuato forse per rendere più “NIP” il profilo da influencer in vista dell’entrata al Grande Fratello? Oppure una semplice casualità?

Edoardo Donnamaria lancia frecciatina a Signorini dopo le polemiche a Verissimo sul cast sbagliato dello scorso anno?

Insomma, mentre si discute tanto del nuovo cast del Grande Fratello, online sembrano andare avanti polemiche sul vecchio GF Vip, specie dopo l’ospitata di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici a Verissimo.

Da Silvia Toffanin, il conduttore ha detto “Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, perché questo va detto… Purtroppo non siamo perfetti e ognuno di noi si è assunto le proprie responsabilità… Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti. E tutto questo è stata colpa non solo di chi l’ha interpretata e l’ha portata sugli schermi, ma anche di noi che l’abbiamo promossa. Occorreva prendere le distanze da tutto questo“.

Nel frattempo, però, Edoardo Donnamaria ha pubblicato una Instagram Stories che sembra essere una risposta alle parole di Signorini… Non ne abbiamo la certezza, ma la polemica sembra dietro l’angolo.

Perché? Perché l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, con una voce ha detto: “Cioè, ma perché tu con Donnamaria te ce senti? Ma te senti con quel cog…e di Donnamaria? Ha fatto mezzo programma e dice ‘la manager’. Ma perché vuoi invitare uno che penso che è un cog…e che ha fatto mezzo programma? Ma non è che so’ io che faccio un programma di me..a, forse può essere? So’ io che ho sbagliato?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset