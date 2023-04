Edoardo Tavassi ironizza sull’abitudine di Micol Incorvaia di dormire fino a tardi…

Su Instagram, Micol Incorvaia ha commentato ironicamente la sua abitudine di dormire fino a tarda mattina e di essere stata svegliata da un corriere per la consegna di un pacco. Tuttavia, la sua affermazione ha rischiato di causare polemiche, dato che la maggior parte delle persone alle 9:30 del mattino sono già sveglie da un pezzo.

Micol ha spiegato di non essere ancora tornata ai ritmi di vita normali da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello e di stare dedicando le sue giornate a riprendere il controllo della sua vita e del suo tempo.

Lo stesso Edoardo ha scherzato attraverso Instagram sull’abitudine della ragazza di dormire fino a tardi. In una recente Story, si vede proprio Tavassi che prova a svegliare scherzosamente Micol per raggiungere il corriere…

‘Perchè lei è vip?’, Fiorello al vetriolo su Micol Incorvaia a Viva Rai 2

Intanto, anche Fiorello ha commentato in modo ironico la battuta di Micol Incorvaia durante l’ultima puntata di “Viva Rai2!”. L’ex concorrente del reality ha raccontato la vicenda in modo scherzoso sui social, ma Fiorello ha colto l’occasione per stuzzicarla e solidarizzando soprattutto con il corriere che le ha consegnato il pacchetto.

Inoltre, il conduttore ha espresso il suo “cordoglio” per l’accaduto e ha cercato di capire la popolarità di Micol, che secondo lui deriverebbe da legami familiari con altre celebrità dello spettacolo: “Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ah perché lei è vip…” ha ironizzato Fiorello.

