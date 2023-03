GF VIP, Giaele imbarazza Onestini: quel bacio schivato. Luca senza parole

Luca Onestini ha schivato un bacio di Giaele al GF Vip e poi se l’è presa molto: ecco come mai e che cosa è successo.

Al GF Vip sta facendo discutere qualcosa che è successo tra Luca Onestini e Giaele, soprattutto in virtù di un bacio non apprezzato e volutamente schivato. Ma cosa è successo di preciso?

GF Vip: Giaele bacia Onestini, lui la schiva

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La De Donà, ad un certo punto, è entrata con le altre ragazze nella stanza del van, sedendosi sulle gambe di Luca Onestini. A quel punto, si è visto chiaramente che ha provato a baciarlo sul collo, mentre lui cercava di evitare, schivandola. Il tutto è avvenuto tra le risate di Oriana e Antonella, mentre Giaele ha spiegato il motivo del bacio: “Era l’obbligo che dovevo fare… da Obbligo e Verità. Mi hanno mandato qui a baciarti“. Poi, insieme alle altre, è andata via.

Luca è parso però estremamente infastidito dal gesto, tanto che Edoardo Tavassi gli ha detto: “Ma che vuoi fare? È un gioco!”

“Non me lo ha dato, mi son tolto“, ha risposto Onestini. E poi: “Ho avuto il torcicollo in un secondo, un riflesso clamoroso“, mentre Donnamaria ha aggiunto: “Tutte ubriache stanno“.

“Non m’ha baciato“, ha ripetuto Luca a Donnamaria a Maestrelli. E poi ha detto su Giaele: “È stata una cobra clamorosa”.

“Ho visto la tua faccia attonita, hai detto: ‘Ma s’è impazzita?'”, ha aggiunto Donnamaria. “È un caso pericoloso questa, pericolosissima“, ha concluso Onestini in riferimento a Giaele. Ma perché mai Luca se l’è presa così tanto?

Oriana e la proposta a Luca: ‘dormiamo insieme’. La reazione di Onestini inaspettata: Oriana ci resta male?

A far discutere è quello che è successo poi quello che, nel van, si sono detti Edoardo Tavassi, Luca e Oriana. Il fratello di Guendalina ha invitato i due ad andare a dormire insieme, ma Onestini ha rifiutato, rispondendo: “Sì, non mi sembra la scelta giusta, così a questa la ripasso in padella…”

“Ma tu dormivi con la Murgia?”, ha optato Oriana. “Sì ma in un letto da sei… era un’altra situazione“, ha però aggiunto Luca.

E la stessa Oriana ha detto: “Se dormo con Daniele, lo faccio in un altro modo. Con te non dormo abbracciata, ecco…”. Edoardo ha quindi osservato che tra i due non c’è malizia e quindi non ci sarebbe niente di male. Ma Luca, alzandosi e andando via, ha chiuso il discorso con: “Non è questione di malizia, è questione di buon gusto“.

Oriana ci sarà rimasta male?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy